Compromís votará en contra de los PGE de 2025 si no hay un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana

Compromís votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 si no recogen un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana que compense la infrafinanciación.

Así lo confirmó este miércoles el portavoz parlamentario de la coalición en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, que exigió "aire" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar una solución a las comunidades que peor financiadas están y entre las que se encuentra la Comunitat Valenciana. "Que espabilen", subrayó.

Concretamente, la valenciana es la segunda autonomía que menos recursos recibe, según el último informe de Fedea. La financiación efectiva por valenciano es de 3.089 euros, lo que supone 276 euros menos que la media nacional y 865 menos que los que más reciben (La Rioja).

En este sentido, Baldoví afirmó que su formación política está a favor de los tratos bilaterales entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, pero denunció que no se puede arreglar la financiación solo para una autonomía, en este caso, Cataluña.

"Ya hemos dicho que no votaremos a favor de nada mientras no se aborda la singularidad valenciana", insistió. Además, consideró que "nadie entiende que un Gobierno progresista aprueba un acuerdo con una comunidad y no solucione el problema de las que peor están".

"Que espabilen"

Al respecto, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a abordar "de una vez por todas" un fondo de nivelación que iguale la financiación estatal que recibe la Comunitat Valenciana a la media de autonomías.

"Nosotros no aprobaremos ningún nuevo sistema si no se aborda el nuestro", zanjó, y explicó que esta será una de las líneas rojas a la hora de negociar las próximas cuentas estatales, aunque confesó que todavía no se han iniciado los contactos.

Respecto a si Compromís se desmarcará en las votaciones en el Congreso de Sumar, grupo parlamentario al que pertenecen, Baldoví señaló que en su "pacto" con Yolanda Díaz lo "primero" son los intereses de los valencianos.

Baldoví y Mazón en una reunión institucional en el Palau de la Generalitat Efe

Baldoví aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para reclamar a Mazón que agilice la tramitación de la ley de Compromís de Trato Justo, que reclama que comiencen las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica y que si no se aprueba en seis meses, entre en vigor automáticamente un modelo basado en la población.

La propuesta pide también la creación de un fondo de nivelación, que los expertos cifran en 1.782 millones de euros, para compensar la infrafinanciación y la condonación de la deuda histórica, algo con lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se mostró partidario.

Tasa turística

Por otra parte, Baldoví propuso este miércoles la creación de una tasa turística para la Comunitat Valenciana. Este impuesto que aprobó el anterior Gobierno valenciano (compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) nunca llegó a entrar en vigor y fue derogado por Carlos Mazón.

Para el dirigente de la coalición nacionalista, el actual modelo turístico "aboca a la masificación" y genera problemas en las zonas turísticas relacionados con los centros de salud, presión en el abastecimiento de agua o en el precio de las viviendas.

"¿Quién tiene que pagar todo este sobrecoste que generan los turistas? Según Mazón las valencianas y los valencianos", aseguró Baldoví.

En esta línea, propuso que "la factura de esos gastos la paguen los propios turistas mediante una tasa turística".

Según sus cálculos, con una tasa turística de dos euros se habrían podido recaudar 109 millones de euros este año 2024.