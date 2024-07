Mazón y Catalá piden la intervención de la FIFA para que Valencia sí sea sede del Mundial 2030

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han solicitado la intermediación de la FIFA para que Valencia sea reconsiderada como sede del Mundial 2030.

Tanto Mazón como Catalá han expresado que "la esperanza de que Valencia sea sede sigue viva". Según ha informado la alcaldesa, "Valencia cumple todos los requisitos para ser sede del Mundial". Además, ha criticado que Valencia haya quedado excluida "mientras otras sedes no cumplen algunos de los requisitos que Valencia sí cumple"

De hecho, en este sentido, también se ha anunciado que el Valencia ha enviado el Stadium Agreement firmado minutos antes de la reunión entre los responsables de la candidatura. Se trata de un documento requerido por la FIFA para poder acoger partidos del Mundial 2030 y que es indispensable para la candidatura.

Ante los medios de comunicación, María José Catalá ha afirmado que la petición de actuación a la FIFA reside en "la gravedad de que Valencia se quede fuera de un evento de esta magnitud dada su amplia trayectoria futbolística y su capacidad organizativa".

Catalá ha comunicado que se han puesto en contacto y han mantenido reuniones con consultores externos de infraestructuras de la FIFA, a los que "han solicitado un informe sobre la candidatura de Valencia para el Mundial".

Por otra parte, Mazón ha exigido explicaciones a los responsables de la decisión de escoger a las sedes. "La exigencia de explicaciones es lo mínimo", ha expresado el president de la Generalitat. También ha anunciado que enviarán desde el equipo encargado de la candidatura un burofax con valor jurídico para "exigir al Gobierno de España, al CSD y a la RFEF explicaciones sobre el proceso referente a la candidatura".

Ha añadido que desde que no saben si esta decisión es definitiva y que no han recibido ninguna explicación sobre ello, únicamente un correo sin firma que comunicaba la no inclusión como sede tan solo siete días después de la concesión de las licencias de obra del Nou Mestalla.

Por último, ha resaltado de nuevo que mantienen la esperanza de albergar el mundial y que "es el Mundial quien merece que Valencia sea sede".

Noticia en desarrollo.