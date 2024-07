PP, PSOE y Compromís aprueban las exigencias para acabar el Nou Mestalla pese a no ser sede del Mundial 2030

En el pleno del Ayuntamiento de este martes se han aprobado las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del Nou Mestalla con 28 votos. La moción, presentada en conjunto por el Partido Popular, el PSPV-PSOE y Compromís, ha sido calificada por Juan Giner como "un gran consenso que permite asumir con garantías un gran reto".

En la sesión, Giner ha recordado que este acuerdo hace que el Valencia CF no tenga "barra libre a partir del tres de agosto". Con este pacto, el club está "obligado" a terminar el estadio por las "severas condiciones" establecidas. Esto implica que si no se finalizan o si se interrumpen las obras, no se obtendrán las licencias ni los beneficios urbanísticos en los terrenos del estadio.

Además, ha resaltado que se realizará una auditoría externa para establecer una fianza y garantías económicas que aseguren el cumplimiento de los plazos. Por último, "el Valencia CF deberá cumplir con el barrio de Benicalap y construir el polideportivo acordado", ha recordado Giner.

Otra de las novedades ha sido la aprobación de una enmienda presentada por el PSOE y Compromís para que la cubierta del estadio tenga una instalación fotovoltaica con un impacto sostenible y que el estadio esté a disposición de la ciudad de Valencia para diferentes usos públicos.

Con relación al acuerdo, Borja Sanjuán, portavoz del PSPV-PSOE, ha destacado que "esta solución ha evitado el peor de los escenarios". Sobre Catalá, ha criticado que "haya llevado las cosas al precipicio y que la moción nace porque el PP no ha propuesto un plan de actuación para el Nou Mestalla en un año al frente del Ayuntamiento".

Papi Robles, portavoz de Compromís, ha reivindicado que su principal intención es la "protección del Valencia CF". Además, ha defendido que "la viabilidad económica del club pasa por no cambiar de estadio". Al igual que Sanjuán, también ha criticado la "inacción" del Ayuntamiento y las negociaciones que según la portavoz, han llevado a cabo con los representantes de Peter Lim.

Vox ha sido el único partido que ha votado en contra del acuerdo. Badenas ha explicado en el pleno que "Valencia no va a ser sede del mundial y por tanto no tiene sentido conceder esas fichas urbanísticas". Una decisión motivada porque consideran que las fichas urbanisticas otorgan beneficios urbanisticos a Peter Lim y que el club ya incumplió sus obligaciones años atrás.

En lo referente al Mundial 2030, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha expresado que "la posición del Gobierno de España es de que Valencia fuera sede del evento deportivo". Bernabé ha atribuido a la RFEF la responsabilidad de la decisión y ha desmarcado al Gobierno central.

Por último, ha asegurado que el Gobierno "no tira la toalla" y contactará con la FIFA para intentar que Valencia sea considerada, al menos, como posible candidata a sede en el caso de que alguna de las establecidas "no cumpla los objetivos".

Reprobación a Catalá

En el pleno del Ayuntamiento, tanto PSPV como Compromís han presentado una reprobación a la alcaldesa de Valencia, con la que se han mostrado muy críticos. Borja Sanjuán ha explicado que la reprobación atiende a "los hechos y las actitudes". "La alcaldesa lleva un año liderando un gobierno ultra", ha concluido Sanjuán.

Por su parte, Papi Robles ha explicado que esta medida está motivada por "la manera de trabajar, las formas, el fondo y la inoperancia de la alcaldesa". Robles ha defendido la "pérdida de oportunidades de la ciudad" y las "mentiras" del PP con respecto a las negociaciones con el Valencia CF.

Vox se ha posicionado en contra de esta reprobación a Catalá para asegurar la "fuerza institucional y garantizar estabilidad en el gobierno de la ciudad".