Vox dice que pedir la dimisión de la presidenta de Les Corts es como pedir la de Mazón: "Llegó con los mismos votos"

La presidenta de Les Corts Valencianes, María de los Llanos Massó, compareció este lunes para anunciar que seguirá en su cargo. "Voy a seguir como presidenta de Las Cortes", dijo. La novedad fue el argumento utilizado, que fue toda una advertencia al PP. "Los mismos votos que permitieron mi nombramiento son los que ha permitido que Mazón sea presidente de la Generalitat", contrapuso.

Vox, en consecuencia, considera igual de legítima la continuidad de la presidenta parlamentaria que la del presidente autonómico del PP, Carlos Mazón.

La argumentación choca con la propia estrategia de su partido, que proclama que "Vox no tiene apego a los sillones" y que ha roto el Gobierno valenciano por la acogida de 23 menores no acompañados, una decisión cuya competencia es estatal.

Pero Llanos Massó se esforzó este lunes en diferenciar ambas circunstancias. "Lo que se ha roto ha sido los gobiernos", subrayó. "No queremos ser cómplices en los gobiernos de la avalancha migratoria", dijo. "Las mesas parlamentarias, las presidencias, no tienen ninguna responsabilidad", contrapuso.

El presidente de la Comunitat Valenciana, se pronunció al respecto también este lunes, en una entrevista concedida a Cadena SER.

"Ante la nueva situación en Las Cortes, seguiremos trabajando y dialogando para que todo siga adelante. Si Llanos Massó no dimite, seguirá siendo la presidenta. Habría que preguntarle a ella si va a dimitir, yo tengo la convicción de que en la mesa haya al menos un miembro de cada una de las fuerzas políticas", dijo.

Fue algo más comedido que el viernes, cuando apeló a "la coherencia". "La coherencia de cada uno le corresponde explicarlo a cada uno. No voy a ser yo el que justifique la coherencia de los demás", dijo entonces.

Mazón recordó además este lunes que la mesa del parlamento es plural "gracias al PP". "El PSOE no quería, y yo apoyé a Vox y a Compromís para que estuvieran en Las Cortes. Podríamos haber tenido una mesa con tres representantes del PP y dos del PSOE, pero a mí me pareció que no era de recibo. Que Vox y Compromís estén en la mesa de las Cortes es gracias al PP", concluyó.