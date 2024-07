Compromís propone reformar el reglamento de las Cortes Valencianas para "expulsar" a la presidenta de Vox

El portavoz de Compromís en la Cortes Valencianas, Joan Baldoví, anunció este domingo que presentará, este mismo lunes, una propuesta de reforma del reglamento de la cámara. El objetivo de la formación es regular un procedimiento de "remoción" del cargo de la presidenta de Vox, María de los Llanos Massó.

La única fórmula actual para su sustitución es la dimisión, y la dirigente, como otros tres presidentes parlamentarios de Vox, se niega a apartarse. Todo a pesar de que su partido ha roto el pacto de Gobierno por el que el PP otorgó a la dirigente tal representación, que la convirtió en la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana tras el presidente Carlos Mazón.

"El PP ya no tiene excusas para seguir protegiéndola", manifestó Baldoví este jueves en sus redes sociales. "No es digna del cargo que ostenta", subrayó. Pese a que Santiago Abascal aseveró en el anuncio de la ruptura que "Vox no tiene apego a los sillones", la formación se aferra en la autonomía a un cargo que cuenta con una remuneración de 100.000 euros brutos anuales.

El procedimiento que propone Baldoví, según explicó la formación en un comunicado, ya existe en el reglamento del Parlament de les Illes Balears. Compromís entiende que se puede replicar para acabar con el mandato de la actual presidenta de Les Corts.

En concreto, apuesta por introducir un nuevo epígrafe en el artículo 38 de Les Corts que regula los motivos de cese de los miembros de la Mesa. En este punto se introduciría la figura de la "remoción del cargo por negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo".

La moción de remoción tendrá que ser propuesta, al menos, por dos grupos parlamentarios, o por una quinta parte de los diputados, tras lo que debería ser aprobada por una mayoría reforzada de tres quintas partes del parlamento valenciano. Una vez aprobada la remoción, se procedería a la elección del miembro de la Mesa cesado.

El dirigente de Compromís afirma que "es evidente que Llanos Massó es la definición perfecta de la negligencia en el ejercicio de su cargo" y que "desde el primer momento ha demostrado que no es digna del cargo que ostenta".

"La negación constante de la violencia de género, los exabruptos e insultos constantes a través de su perfil oficial, el uso partidista de la institución y la total parcialidad en el ejercicio del cargo sueño solo algunos ejemplos que justifican expulsar a la extrema-derecha de la presidencia del Parlamento", argumenta Compromís en un comunicado.

Para Baldoví, ante tal propuesta, el PP "tendrá que demostrar si realmente quiere recuperar la dignidad de Les Corts Valencianes o si continúa amparando a una presidenta indigna que se aferra al cargo".