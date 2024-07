Mompó: "Mi apuesta es que terminaremos la legislatura y gobernaremos muchos años más con Ens Uneix "

Vicente Mompó (1981) cumplirá en unos días un año como presidente de la Diputación de Valencia. Expira el primer ejercicio desde aquel pleno trepidante en el que el PP dio la sorpresa al lograr el respaldo de Ens Uneix. Pactó con esta escisión socialista de la Vall d'Albaida, liderada por Jorge Rodríguez -quien fue apartado del PSOE por un caso de supuesto enchufismo que quedó en nada-.

"En la investidura, en un solo día, logramos, sin querer, darle importancia a la institución, que se hable de ella, utilizarla para hacer política", reflexiona. "Llegué al pleno fiándome de la palabra que me había dado Ens Uneix. Me habían dicho que se votarían a sí mismos, y no tenía porqué pensar que iba a ser diferente", rememora.

Sobre la opción de que sus socios, que ostentan la vicepresidencia primera con la figura de Natalia Enguix, viren hacia la izquierda y permitan un vuelco progresista, asegura que "no son reales los augurios del PSOE sobre un cambio en el Gobierno de la Diputación de Valencia".

"Si tengo que pronosticar un futuro, yo te diría que vamos a terminar la legislatura, segurísimo, que no solo vamos a terminar esta legislatura con Ens Uneix, sino que vamos a estar muchos años más juntos", asevera.

En una semana cumplirá un año como presidente de la Diputación de Valencia ¿Cuál es su balance?

La verdad es que estamos contentos. Creo que, así a modo de titular, que la principal reflexión que podemos hacer al respecto es que ya no se duda de las diputaciones. Ya parece que todos tenemos claro que son útiles para nuestros municipios, y las estamos poniendo en valor, a través de todas las áreas, no solo del plan abierto de inversiones.

Se trata de un plan dotado con 340 millones para los pueblos y 10 millones para las mancomunidades. Son 350 millones en total, es el plan más cuantioso de la historia de la Diputación. También podemos hablar del fondo de cooperación, por ejemplo, que por su cuantía es de lo que más se nombra.

Pero lo que también queremos, y estamos ya empezando a marcar el camino que queremos seguir, es que la Diputación no sea únicamente un cajero que sirva para nutrir a los municipios, en el mejor de los casos, o a otras instituciones.

Vicente Mompó. Biel Aliño

A lo mejor ya no es el origen de esa institución, además tenemos áreas de gestión como la de Cultura, como la de Carreteras, tenemos áreas que, por ejemplo, hemos creado esta legislatura, como la del Agua. La gestión integral del agua, precisamente, aglutina uno de los principales problemas que ahora mismo nos estamos encontrando todos.

La Diputación gestiona también la pilota valenciana, que es un área que llevo yo directamente desde Presidencia, y en la cual hemos anunciado un plan, el Plan de Trinquets, que también servirá para mejorar, para solucionar problemas de las canchas donde se juega a pilota.

Hemos aprobado también unas cuantías importantes para ayudar a los cuarteles de la Guardia Civil, que últimamente parecía que era un tema tabú. O hemos sacado una línea también para restaurar el patrimonio, entre ellos, bienes eclesiásticos, que también parecía que era uno de los temas tabú de las últimas legislaturas.

Lo que estamos intentando, en definitiva, es poner solución a los problemas reales que nos estamos encontrando en la provincia de Valencia. Y yo creo que el resumen está siendo positivo.

Salió elegido en un pleno trepidante. Llamó la atención aquel día lo tranquilo que estaba pese a la incertidumbre. ¿En qué momento tuvo la certeza de que iba a ser presidente gracias a la escisión socialista de Ens Uneix?

En los momentos de tensión, yo creo que las personas que somos nerviosas tenemos la ventaja de que parecemos, a lo mejor, que no lo estamos tanto. Porque como lo estamos siempre, pues igual ya nos veis así. Ni mucho menos. La verdad es que nervioso sí que estaba, pero nervioso no por lo que iba a suceder en el pleno, sino por la importancia del pleno.

Yo tenía la certeza de que iba a ser investido presidente, pero bueno, como todo en esta vida, cuando una cosa no depende de ti, pues siempre llegas con ese gusanillo. Y la verdad es que ese día lo recuerdo perfectísimamente. Yo creo que no lo olvidaré nunca. La institución, tampoco.

Sin querer, conseguimos en un solo día lo que nos propusimos para toda la legislatura, que es darle importancia a la institución, que se hable de la institución, que la utilicemos para hacer política, para reivindicar lo nuestro.

Ese día, sin quererlo, conseguimos que todos los focos estuviesen aquí, en la Diputación de Valencia. Recuerdo perfectamente llegar aquí, sentarme en la butaca donde me asignaron para el pleno. Esa primera votación, todos esperando a que llegase el voto de Ens Uneix, que se votasen ellos mismos en la segunda votación...

En las caras se veía. Yo creo que a mí no mucho porque vengo del deporte y me gusta mostrar tranquilidad, también para quitar presión al resto de participantes, en concreto a Natalia Enguix. Yo era consciente de que ella tenía todos los focos encima y no quería ponerle más presión de la que ya tenía.

Por otra parte, veía a los compañeros del partido socialista y... me vas a permitir que no te cuente la sensación que tenía yo de ellos, pero los analizaba y me generaba un feedback importante. Yo estaba viviendo un momento importante de mi vida e intenté disfrutarlo.

Vicente Mompó. Biel Aliño

¿Estuvo en el aire hasta el último momento? ¿Le garantizó Ens Uneix que sería usted presidente o llegó al pleno con la duda?

El PSOE trasladó mucho la idea de que se estaba negociando hasta el último minuto, pero como ahora mismo, que siguen alimentando la idea de que Ens Uneix puede cambiar de opinión. A mí me gusta insistir en que he venido a la política aportar normalidad, a aportar tranquilidad y sentido común, trellat. Y ese día también intenté hacer lo mismo.

No fue un pacto escrito, no fue nada diferente a lo que habitualmente hago en mi vida, dialogar, escuchar, comprender, y actuar. Si yo me siento contigo un día y quedamos en una cosa, pues no tengo porque pensar que esa cosa no se va a cumplir.

Yo conocía a Jorge Rodríguez. No conocía a Ricard Gallego, sabía quién era pero no nos habíamos visto. No conocía a Natalia Enguix ni a Jordi Vila, el alcalde de El Palomar. Pero nos sentamos en una primera reunión, nos vimos, nos conocimos. En la segunda hicimos un poco lo mismo. Y en la tercera pues hablamos ya de los problemas.

Yo creo que era la persona más optimista de todo el equipo de la negociación desde el primer momento. Y, sinceramente, conforme pasaron las reuniones, la sensación era cada vez mejor.

Me daba la sensación de estar hablando con personas como yo. Lo que les preocupaba eran los problemas de nuestros pueblos, lo que les preocupaba era reivindicar lo nuestro, lo que les preocupaba era hacer política de verdad, fuera de los enfrentamientos que les estoy comentando.

Llegué al pleno fiándome de esa palabra que ellos me habían dado. Me habían dicho que se votarían a sí mismos y que yo sería presidente, y yo no tenía porqué pensar que iba a ser diferente. Yo actúo así en mi vida. Si hubieran querido hacer algo diferente, imagino que me lo habrían dicho.

Vicente Mompó. Biel Aliño

¿Interpreta que el PSOE está lanzando un mensaje infundado sobre que el gobierno de la Diputación de Valencia podría virar?

Es ruido. Yo creo que ya me conocen, y saben que no va a surtir efecto. Yo no voy a entrar nunca en esas provocaciones. Y no por no entrar en las provocaciones. No voy a hablar de lo que ellos quieren que hable, porque no tiene sentido, no aporta ninguna solución de las que estamos buscando para la sociedad.

Y sobre todo porque es un tema que no tiene sentido. A mi equipo me gusta transmitirle que, ante las cosas que se vayan a ver, no hay que perder el tiempo mostrándolas. Si es que al final se va a ver.

En la anterior legislatura se cuestionaba la mera existencia de las diputaciones, y quedó en nada. En esta legislatura hemos escuchado también que nos íbamos a cargar el plan de inversiones, y hemos aprobado finalmente el más cuantioso y el que más ayuda da a los pequeños ayuntamientos.

Luego vino el asunto del fondo de cooperación. También se supone que lo íbamos a eliminar, que el presidente Carlos Mazón no creía en el fondo de cooperación. Y el presidente no solo ha creído, sino que nos ha dado la libertad a las diputaciones para que podamos hacer lo que consideremos, como 'mayores de edad' que ya somos.

Y va a ser el fondo de cooperación que más dinero dé a los municipios pequeños

Yo no voy a entrar en cómo lo hace o no la oposición y el PSOE. Esa es su responsabilidad. No me gusta entrar en esos debates estériles, porque no son reales esos augurios que están pronosticando y porque considero que la ciudadanía no está en ello.

Yo creo que la ciudadanía está cansada ya de los enfrentamientos, del 'y tú más', del 'si tú dices blanco, yo digo negro'. Lo que tenemos que intentar es mejorar. Mejorar los servicios y mejorar la vida de las personas.

¿Augura usted que acabará la legislatura con el pacto actual, sin ningún movimiento por parte de Ens Uneix para propiciar un Gobierno progresista?

Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero ahora mismo la relación con Ens Uneix no es que es magnífica, es que yo no te podría diferenciar entre la relación que tengo con Natalia Enguix y la que tengo con cualquier compañero del Partido Popular.

Cada diputado tiene su área, tiene su libertad y su responsabilidad. Obviamente, somos un equipo y hablamos todas las cosas, pero la última palabra siempre la tiene el diputado delegado.

Si tuviese que arriesgar hoy o atreverme a pronosticar un futuro, pues yo te diría que vamos a terminar, segurísimo. Es más, no solo que vamos a terminar esta legislatura, sino que vamos a estar muchos años más juntos, porque trabajamos bien, porque trabajamos a gusto y porque somos un equipo.

¿Que Natalia y yo pensamos diferente en algunas cosas? Claro que pensamos diferente. Y con mi mujer también pienso diferente. Y con mis compañeros y con mis amigos. Creo que si algo hemos aportado a la política es que se pueden llegar a acuerdos en grupos diferentes y no sucede nada. Es más, yo creo que es positivo.

Yo asumo que hay cosas que a lo mejor no hubiese hecho si no estuviese pactando con Ens Uneix. Y estoy seguro que Ens Uneix, tampoco.

Vicente Mompó, en su despacho. Biel Aliño

Más allá de la buena relación del PP con Ens Uneix ¿Descarta por completo que pueda llegar a buen puerto una gran ofensiva del PSOE para recuperar la única gran administración con una mayoría progresista en el pleno?

Yo creo que la relación de Ens Uneix y el Partido Popular no depende del Partido Socialista. Yo, lo que hace el Partido Socialista, como comprenderá, pues para bien o para mal, es su problema.

Yo lo que intento es gestionar, aportar soluciones, que mi equipo funcione, que seamos un único. Eso no lo veo en el Partido Socialista. Ahora mismo se habla más de los problemas internos del PSPV que de sus soluciones para la Comunidad Valenciana o la provincia de Valencia en particular.

Vox juega un papel secundario en la Diputación, pero su voto es imprescindible. ¿Cuál es su relación con ellos?

Es verdad que es diferente, porque no forman parte del equipo de Gobierno. Yo estoy muy agradecido a Vox, por supuesto, eternamente. Si no fuese por ellos, yo no sería hoy presidente de la Diputación. Me dieron su voto y su confianza para que fuese presidente. Y además lo hicieron a cambio de nada, de no estar en el equipo de gobierno.

A mí lo que me ha sorprendido muy gratamente de Vox, es que se trata de gente que no había estado en la institución pero que, desde el minuto uno, ha entendido qué es la diputación y trabaja para mejorar los municipios.

¿Coincide en la lectura de que Vox está jugando un rol más discreto de lo esperado, tal vez con la excepción del Ayuntamiento de Valencia?

Yo creo que estamos, en general, la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos con todos los integrantes todos a una, y que esto no es una competición de ver quién está mejor. Se trata de que las cosas salgan.

Conozco a María José desde hace muchísimo tiempo. Es una persona normal, moderada, ilusionada con cambiar Valencia, y Valencia ciudad es Valencia ciudad. Es la capital de la provincia, son casi un millón de habitantes, con mucho foco mediático y muchos ataques por parte de la oposición. Pero ella no va a cejar en su empeño, no van a conseguir debilitarla. Yo creo que es una de las máximas figuras que tenemos en el partido.

¿Qué ha ocurrido en Sueca y qué rol ha jugado el Partido Popular?

Pues, en Sueca, ahora mismo, estamos hablando. Mira, podríamos retroceder un año, y lo que estábamos hablando de qué sucedió aquel maravilloso día para mí en la Diputación, pues está pasando ahora en Sueca. Si algo hemos hecho es hablar.

En este caso parecía que los grupos de Sueca no veían cómo nos ojo lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento. Nos plantearon el tema de la moción de censura, y sé que ha habido conversaciones.

Allí se da también una circunstancia similar a la de aquí. Sabéis que está Sueca per Davant, que forma parte también de la Unión Municipalista, como Ens Uneix. También estamos hablando con ellos, y a ver qué es lo que sucede y qué es lo que no sucede. Lo que sí que me atrevo a decirte es que en muy pocos días me imagino que ya se tomará una decisión.

Vicente Mompó. Biel Aliño

Ha hablado antes de las mancomunidades. ¿No hay entonces ningún afán por parte del PP de reducirlas o suprimirlas?

El presidente Mazón lo que pretende es hacer más eficiente la Administración. Lo que no queremos es crear más chiringuitos. Y el Partido Socialista, en aras de quitarle importancia a las diputaciones, quizá intentó vertebrar la provincia de otra forma.

Nosotros creemos en una vertebración del territorio tradicional, desde el Gobierno Central, las autonomías, las provincias y, en este caso, las mancomunidades. Creemos es que es útil para prestar algunos servicios y seguimos trabajando en paralelo con ellas.

Yo mismo soy alcalde de un municipio donde hay servicios que se nos prestan desde la mancomunidad y, además, servicios que se prestan muy bien desde la mancomunidad, en mi caso, de la Ribera Alta.

Lo que no tiene sentido es que la Diputación no gestione cosas que puede gestionar o que envíe dinero a las mancomunidades para quitarse competencias de encima que son suyas. Eso es lo que no tiene sentido. O que creemos equipos de personas adicionales en las mancomunidades que realmente no son necesarios.

Le han afeado que hable en valenciano en dos mítines del PP ¿Por qué cree que ocurrió? ¿Siente un peso especial dentro del partido como garante del uso del valenciano?

En el Partido Popular hay muchísima gente que habla valenciano, en la provincia de Valencia, también. Es una provincia, como bien sabes, en la que hablamos castellano y valenciano. Yo soy valencianoparlante, y ese 'bilingüismo cordial' que acuñó Feijóo, yo lo utilicé en una de esas interrupciones que mencionas.

Que cada uno hable como considere. Yo soy un político que intenta trabajar para que los castellanoparlantes no se sintiesen apartados. Pero tampoco voy a permitir que nada ni nadie señale a ningún valenciano por el mero hecho de elegir una lengua u otra.

Pero no es representativo. Siempre hay gritos en los mítines, y tonterías siempre hay alguna. Yo no le doy importancia porque creo que lo que quieren es, precisamente, que les demos importancia. Pero sí quiero lanzar el mensaje de que mientras esté yo en esta institución le daremos visibilidad a nuestras señas de identidad, y nuestra principal señal de identidad es el valenciano.

Si las instituciones no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a defender? Mientras siga siendo el presidente voy a seguir haciéndolo, a pesar de que haya alguien muy residual a quien no le parezca bien.