La popular expresión de los castellonenses para terminar una conversación: el resto de españoles no la entienden

El valenciano posee ciertas expresiones y vocablos que el resto de españoles no entiende, tanto por las particularidades del propio idioma como por su vertiente oral.

Hay una peculiar utilizada en la provincia de Castellón que se emplea para concluir una conversación o para enfatizar lo que se dice. También se usa a modo de sentencia o para indicar conformidad. "Y punto. Y ya está. Y se acabó", es lo que viene a significar la expresión i avant.

La forma de pronunciar este dicho es yaván. Lo que literalmente se traduciría al castellano como "y adelante", los castellonenses lo utilizan a diario. Algunos ejemplos son: "Haremos paella i avant", para anunciar lo que se comerá un domingo; o "Mone i avant" para reiterar que alguien se marcha a algún lado.

En Valencia hay un vocablo con el mismo significado y sentido, pero en vez de concluir con un "i avant", es más usual terminar con un "i au".

Si se consulta esta expresión al Diccionari Normatiu Valencià de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la institución encargada de redactar la normativa lingüística del idioma, recoge diferentes acepciones:

El Diccionari General de la Llengua Valenciana, que acoge el léxico valenciano en sus definiciones y la explicación en diferentes acepciones, publica que I avant, o avant i avant es una locución que expresa: "Y se ha acabado, y punto, déjalo estar, da igual, no lo pienses más, i avant".

El dicho proviene del latín vulgar abante, lo que viene a ser delante. Aunque también se acepta en un contexto de futuro próximo e indica el lugar de partida a contar: "lo que vendrá".

La forma endavant, propia del catalán, aparece en algún autor valenciano a partir del siglo XX por influencia de este idioma normativo, aunque hay evidencias en escritos anteriores. Así queda recogido en la documentación:

"... e respos / e dix: —"Anant avant que veuretz-o". En el Llibre de la Cort del Justicia d’ Alcoy. 1263.

"... e les mesions que per aquels a demanar e a recobrar a feites ne d’aqui avant fara". En el Llibre de la Cort del Justicia de Valencia. 1280.

"Que de huy a avant nengun carnicer no gos tenir bestiar en la orta". Manual de Consells de la Ciutat de Valencia. 1326.

"E fom, anans que la nuyt fos escura, a Alfambra, e aqui sopam e feem donar civada, e anam despuys de la mige nuyt a avant". Llibre dels feits del rei Jaume. 1380.

"Aytal, yo veyg que vos parlau massa ab tal dona; yo vos man que d’aci avant no y parleu". "Senyor, vos ajudaume, que yo bona voluntat he, d’aci avant, de no peccar pus." "¡Avant, avant! ¡Anats a cenar al palau del rey!". Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410.

"E mes avant conquiste tot l’Imperi Grech cobrant-lo dels turchs". Joanot Martorell en Tirant lo Blanch. 1490.