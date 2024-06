La expresión que utilizan los valencianos para indicar que algo está muy bueno y no se entiende en el resto de España

El valenciano es una lengua romance hablada en la Comunitat Valenciana. Tiene la consideración de lengua propia según el estatuto de autonomía, aunque por otra parte constituye una de las principales variedades dialectales del catalán, junto con el central, el balear, el septentrional y el alguerés.

Por lo tanto, posee ciertas expresiones y vocablos que el resto de españoles no entiende. Hay una bastante curiosa y se utiliza para indicar que algo está muy bueno, es delicioso, o incluso cuando alguien quiere resaltar importancia, valor o darle una condición elevada a algo que está genial o que le gusta.

El periodista Vicent Marco, autor de la obra De categoria, en la que explica las particularidades del idioma valenciano, dice que "cuando algo es de mucha categoría, una persona pronuncia mel y, además, alarga la letra e: meeeel"

Frases como "Esto está mel" o "mel de romer" son las más habituales en la región. También se usa como afirmación: "-¿Vamos al cine?; -Mel!!!!"

Además, el diminutivo de la palabra es bastante común: meleta. En vez de utilizar un OK o un "me parece bien", la riqueza del valenciano abre el abanico a usar esta palabra que, en realidad, se traduciría como "miel".

Una marca de cervezas valenciana lanzó una iniciativa a los hosteleros para que, de acuerdo con esta expresión, idearan una nueva receta: "Mel de romer es una expresión puramente valenciana que se utiliza para referirse a algo suculento, delicioso, agradable".

En cambio, el Diccionari Normatiu Valencià de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la normativa por la que se rige el idioma valenciano, propone varias acepciones:

El Portal Terminològic Valencià, herramienta lexicográfica de la Academia Valenciana de la Lengua, consistente en recoger un glosario de términos específicos y neologismos, también define, pero en sentido literal, lo que significa la mel de romer, o la miel de romero: "miel monofloral, de textura dura y de color muy claro, incluso blanco cuando se cristaliza, que se obtiene de las flores de romero".

Respecto a la primera constatación escrita, el Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL) es una base de datos que recoge escritos y publicaciones antiguas.

La primera referencia a Mel de romer con el mismo contexto actual aparece el año 1991 en el libro Com la flor blanca, del autor Manel Joan y Arrinyo:

La majoria de capvespres de l’any els homes venien a llogar-se a la plaça de l’Ajuntament, que durant unes hores es convertia en un formiguer humà. Mel de romer. Allò ens venia de meravella per a jugar a acaçar-nos entre ells, que no sé com podien tenir tanta paciència. La nit dels Innocents, per no dir més, intentàvem penjar-los la...