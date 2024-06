El apoyo del Gobierno valenciano a Ford Almussafes: formación y recualificación, y 10,5 millones de euros

El apoyo de la Generalitat a la planta de Ford en Almussafes y a todo el sector valenciano del automóvil se materializará este año en medidas de formación y recualificación de los trabajadores y en ayudas directas de 10,5 millones de euros para formación y modernización industrial.



Además, la próxima semana se constituirá un grupo de trabajo que estudiará las medidas más adecuadas para fortalecer el proceso de transición al vehículo eléctrico.



Ante el anuncio del cuarto expediente de regulación de empleo (ERE) de Ford en la planta de Almussafes en los últimos cuatro años, inicialmente propuesto para 1.622 personas (626 bajas incentivadas con carácter definitivo y 996 despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027) y pendiente de negociación con los sindicatos, se debe "mantener la tranquilidad y tener responsabilidad" por parte de todos los grupos políticos para "sumar y no restar" en estos momentos.

Así lo indica a EFE el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, que considera un asunto de Estado la adopción de medidas de apoyo para la transición al coche eléctrico en toda la industria del automóvil española porque hay otras comunidades como la valenciana, donde el clúster de la automoción suma 30.000 empleos, que "están o van a estar en la misma situación".



En los tres anteriores, los ERE en Ford Almussafes han mermado la plantilla en 1.900 personas, y de los cerca de 7.000 trabajadores que había en marzo de 2020, actualmente rondan los 4.800.

El apoyo económico

El Consell mantiene las líneas de apoyo a la modernización industrial y ya en 2023 aumentó un 10 % el presupuesto en una apuesta por las pymes y manteniendo el convenio de colaboración con Ford para potenciar la descarbonización, la eficiencia y la innovación, así como el apoyo a la Fundación para el Desarrollo y la Innovación (FDI), creada por la Generalitat en colaboración con Ford España.



Las líneas se mantienen y se van a analizar para ver de qué forma se puede mejorar la competitividad en la transformación, reestudiando de forma conjunta "el mejor diseño de las ayudas a Ford" con orientación al periodo de transición al eléctrico, ha explicado Carrasco.



Según ha dicho, el Consell está abierto a escuchar las sugerencias que pueda trasladar la compañía y a encajarlas en el marco de ayudas.



Para este 2024, están presupuestadas ayudas públicas de la Conselleria de Industria de 8,5 millones de euros, enmarcadas en los convenios que se mantienen con la compañía desde el año 2012 para fortalecer el sistema de innovación y el clúster de la automoción.



Son ayudas directas a Ford pero, ha especificado el secretario autonómico, contribuyen a los proyectos de I+D de todas las empresas del ecosistema, por lo que todo el sector se beneficia de ellas.



Por su parte, la Conselleria de Hacienda tiene presupuestados 2 millones de euros de apoyo a la formación, por lo que el total asciende a 10,5 millones de euros, una cantidad similar a la de años anteriores.



A estas cifras se pueden añadir los más de 3 millones para inversión en maquinaria de ayuda para las pymes que se dan desde la Conselleria de Industria.



El secretario autonómico ha señalado que en situaciones especiales en legislaturas anteriores se han elaborado planes específicos de formación desde la Conselleria competente a partir de la parrilla de formación establecida, para atender circunstancias concretas, por lo que no se descartaría en esta ocasión.

El grupo de trabajo

El grupo de trabajo del sector del automóvil, que se constituirá la próxima semana, según avanzó este viernes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hará un análisis en profundidad de los riesgos que puede tener el sector.

Además, diseñará un plan de formación y recualificación de empleados que puedan verse afectados por los procesos de transición y, por último, elevará la solicitud de petición unánime al Gobierno central, si así se acuerda, para que active de forma urgente el Mecanismo Red a nivel nacional.



Como gobierno "nos sumaremos a esa petición" que tienen que hacer los agentes sociales y que ya han manifestado la patronal CEV y el sindicato UGT, mayoritario en la planta de Almussafes, entre otros agentes.



A juicio de Carrasco, el sector del automóvil representa una aportación al PIB industrial que "merece un tratamiento especial" desde el Gobierno de España.

"Existen fondos para dotar el mecanismo, es el segundo sector industrial y es una medida que aprobó el actual gobierno", recuerda para señalar que si no activa este instrumento de flexibilización del empleo "parecerá que no está siendo realista" con la situación del sector.



"Si otros deciden hacer política con un asunto tan importante la sociedad valenciana no lo entendería", ha opinado.