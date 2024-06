Juzgan al consultor inmobiliario Mario Olivares, acusado de maltratar a su exmujer y amenazarla

El conocido consultor inmobiliario, Mario Olivares, fue juzgado este jueves por supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones y amenazas leves a su exmujer en un juzgado de Valencia.

Los hechos se habrían producido entre los años 2021 y 2022, y el empresario se enfrenta a una petición de pena por parte de su anterior pareja de seis años de prisión, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

Olivares negó los hechos y su defensa pidió la libre absolución en el juicio, según esta información. La expareja de Olivares, además, solicita una orden de alejamiento de 500 metros por un periodo de cinco años, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de cuatro años.

La Fiscalía solicitó inicialmente seis años de prisión, pero en el juicio rebajó su petición de pena. Los supuestos malos tratos se produjeron durante el proceso de divorcio de la pareja.

Según esta información, las supuestas amenazas empezaron en el mes de julio del año 2021. La exmujer de Olivares denunció en el juzgado el envío reiterado de mensajes a su teléfono móvil en los que le decía "sois malas personas, paletos, interesados, falsos, y no tenéis ni puta de muchas cosas de la vida. Me has matado".

Durante ese tiempo, el consultor también le habría dicho a su exmujer que era una "mala persona" y "arderás en el infierno junto a tu familia". "Sólo produces daño, mucho daño", añadía en el mensaje.

Unos meses después, en octubre de 2021, la exmujer se encontraba en el domicilio familiar, y Olivares la echó de casa, según la información a la que ha tenido acceso este medio.

Al parecer, durante el altercado, la echó de la vivienda conyugal con improperios como "sinvergüenza" y le lanzó la piel de un plátano. Cuando la mujer se disponía a salir de la vivienda para evitar un incidente mayor, accedió de nuevo a la casa porque se había dejado las llaves dentro.

Al entrar a recogerlas, el acusado, supuestamente, le propinó un empujón con la propia puerta de entrada del domicilio y le causó lesiones, en concreto, un hematoma que requirió varios días de recuperación.

Además, una noche de en noviembre de ese mismo año, Olivares le habría dicho a su exmujer, en presencia de su familia, que era "un bicho de mucho cuidado", "mala persona" y que "otro en su lugar ya le hubiera arrancado la cabeza cuatro veces, llamándola también sinvergüenza".

Unas semanas después, le dijo que le pegaría "dos hostias y de paso te arranco la cabeza", siempre según esta información.

Varios de los episodios que fueron juzgados este jueves tuvieron lugar en presencia de la familia de la víctima. Olivares habría dicho de su anterior pareja que era una "golfa, sinvergüenza y zorrón, que otro en su lugar ya le hubiera arrancado la cabeza, que lo tenía en el juzgado de lo penal desde el mes de mayo, que la tendría que haber matado", según apuntaron fuentes judiciales.

En 2022, Olivares habría seguido a su exmujer hasta un hospital localizado en la ciudad de Valencia para seguir con las amenazas e insultos.

"Destrucción psicológica"

En el juicio, la víctima aseguró que los hechos tuvieron lugar mientras el acusado desplegaba supuestas actuaciones encaminadas a su "destrucción psicológica".

Estas actuaciones consistieron en el envío de correos electrónicos relatando los pormenores de la crisis matrimonial a amigos comunes, familia, profesores y hasta el Arzobispado de Valencia.

Igualmente, la víctima denunció que Olivares la dejó sin el único vehículo con el que contaba y que la estranguló económicamente.

Por estos presuntos hechos, la víctima ha recibido tratamiento psicológico, al haberse producido en la misma daño que consistieron en estrés postraumático y ansiedad.

Preguntado por este periódico, el consultor valenciano declinó realizar declaraciones y se limitó a defender su presunción de inocencia.

Olivares es un empresario muy respetado en Valencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por ICADE.

Es el fundador del destacado grupo Olivares Consultores, una empresa que se ha situado en pocos años entre las principales firmas inmobiliarias de la ciudad y su área metropolitana, con una presencia importantísima en los mercados tanto comercial como residencial y logístico.