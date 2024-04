Diana Morant y Félix Bolaños critican la Ley de Concordia: "Es un retroceso que destruye los valores de la democracia"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han criticado este martes la Ley de Concordia propuesta por el Partido Popular y Vox: "Es un retroceso que destruye los valores de la democracia".

Así lo han manifestado los dirigentes socialistas en el acto homenaje celebrado en el Paredón de España en Paterna. Al respecto, Morant ha defendido "los valores que construyen la democracia" frente a quienes "asumen el relato franquista y equiparan a las víctimas con sus asesinos".

La nueva Ley de Concordia Democrática de la Comunitat Valenciana que sustituirá la de Memoria Histórica aprobada por Ximo Puig incluye a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931".

Así se recoge en la Proposición de Ley registrada el pasado 21 de marzo por el PP y Vox en las Cortes Valencianas. Los portavoces parlamentarios de ambos partidos comparecieron juntos para anunciar una serie de medidas que han trabajado conjuntamente, como socios del Gobierno autonómico.

Esta nueva norma, que fue explicada por el síndic de Vox, José María Llanos, otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas a las que hacía referencia la ley de Memoria Democrática aprobada en 2017.

Ante esto, la secretaria general del PSPV ha censurado que la "primera urgencia" del Consell de PP-VOX en la Comunitat Valenciana sea "derogar la ley de Memoria Democrática, como si los valencianos y valencianas no tuvieran otras urgencias".



En este sentido, ha señalado: "Los socialistas seguiremos con la lucha de quienes ya no se pueden defender".

Además, ha subrayado que "la manera de hacer oposición constructiva es impidiendo que ellos destruyan los derechos de los valencianos y valencianas". "Contad con nosotros para seguir manteniendo la memoria", ha insistido.

Acto homenaje en el Paredón de España en Paterna (Valencia). EE

Morant ha recordado que el paredón de España en Paterna "es el segundo lugar del país donde más personas fueron fusiladas" y ha asegurado que "no se puede cuestionar la historia", que está "demostrada y asumida".



Asimismo, la secretaria general del PSPV-PSOE ha apuntado que, "frente a los orgullosos nietos de quienes ganaron la guerra, aquí estamos los orgullosos nietos de quienes la perdieron".

También ha destacado que los y las socialistas reivindicarán "siempre a nuestros yayos y yayas, y a los que perdieron la vida luchando": "Lo haremos por la democracia y por la libertad".

"Ley de retrocesos"

Por su parte, el ministro de Justicia del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha apuntado durante su visita al Paredón de España que la nueva Ley que quiere aprobar el Partido Popular y Vox en la Comunitat Valenciana "es un retroceso que destruye todos los valores y la concordia" y ha insistido en que "no tiene cabida en la democracia".



En esta línea, Bolaños ha anunciado que desde el Gobierno de España van a "articular todos los recursos" que están en su mano para "parar una ley que quiere poner en la misma situación víctimas y verdugos" y ha remarcado que "pretenden que no se recuerde con gratitud a quienes defendieron la democracia".



Finalmente, el ministro ha recordado "todas las vidas rotas y las familias que sufrieron la muerte de algún allegado por defender el país". "Durante 40 años fueron olvidados, pero hoy, la democracia española de 2024 con valores, tolerancia e igualdad se parece a la España que ellos soñaron", ha concluido Bolaños.

Vox

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, sin embargo, ha defendido la futura Ley de Concordia que impulsan las formaciones que componen el ejecutivo valenciano y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar el proyecto "hasta el tribunal intergaláctico que desee".

"Nosotros evidentemente creemos que estamos haciendo una ley que es para reparar todas las víctimas, las de un bando y las de otro", ha aseverado Barrera ante los medios de comunicación.

El dirigente de Vox ha manifestado su opinión en relación a la visita que este martes han realizado los ministros socialistas Diana Morant y Félix Bolaños al Paredón de España, en el cementerio de Paterna, y a la intención del Gobierno de recurrir esta norma ante el Constitucional y la justicia europea.

Al respecto, el vicepresidente valenciano ha recalcado que, "precisamente, en el Paredón de Paterna, antes del 39, se fusiló a muchísima gente".

"Lo que a nosotros nos parece increíble es que un gobierno de izquierdas no quiera reparar a todas las víctimas. Eso no es igualdad, eso no es concordia, eso es sectarismo. Me parece un despropósito", ha insistido.

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, en una imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

Y ha agregado: "Que vayan a llevarlo, como dice Sánchez, hasta la ONU... puede llevarlo hasta el tribunal intergaláctico que desee, que nosotros evidentemente creemos que estamos haciendo una ley para reparar todas las víctimas, porque aquí hubo asesinatos, persecución religiosa, persecución política, tan sencillo como eso".

En esta línea, ha reiterado que el proyecto legislativo impulsado por los populares y por su partido pretende "impulsar la igualdad de todas las víctimas y no solo reconocer el dolor de una de las partes de la contienda".

"Mientras siga existiendo la ley, se mantendrá todo como establece la ley", ha puntualizado Barrera, que ha asegurado que tras la aprobación de la ley de concordia "se acabará todo".