Los Cotino dicen que su tío Juan, exjefe de la Policía, llevó 640.000€ a Luxemburgo para pagar al testaferro de Zaplana

El ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, llevó personalmente más de 640.000 euros a Luxemburgo para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas.

Así lo han confirmado este martes dos de sus sobrinos, los empresarios Vicente y José Cotino, en el juicio que se celebra en Valencia contra el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana por el caso Erial.

"En 2001 se constituye Imision Internacional -con sede en Luxemburgo- y, a partir de ahí, lo que me dijo y me transmitió mi tío fue que se tenía para el acuerdo del año 1997 por el tema de las participaciones para ITV. Le dije que eso para quién era, y me dijo que continuara yo figurando durante un tiempo indeterminado", ha declarado Vicente Cotino.

[Un hombre de confianza de Zaplana le señala en el juicio: "Llevé 5 millones suyos en una bolsa a Andorra"]

Así, el sobrino de Cotino ha admitido que la sociedad Imision Internacional estuvo controlada por Beatriz García Paesa, sobrina del conocido espía Francisco Paesa, a partir de sus propias indicaciones.

"La relación era de confianza", ha precisado durante su interrogatorio. A partir del año 2005, es cuando se ejecuta el cambio de titularidad de la empresa tras un viaje a Luxemburgo con Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana y amigo personal del histórico dirigente del PP.

Vicente Cotino ha aclarado al tribunal, a preguntas del fiscal, que "a Joaquín Barceló solo le he visto una vez, fue en Luxemburgo, no le he vuelto a ver hasta estos días aquí en el juicio".

Además, ha puntualizado que existió una operativa igualmente corrupta con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana.

Barceló aseguró en su declaración, realizada la semana pasada, que hizo de testaferro de Zaplana por su relación de "amistad", desbaratando su estrategia de defensa.

Zaplana en su declaración en el juicio.

Segunda empresa

Además de Imison, existía una segunda empresa con la que presuntamente canalizaron el pago de las comisiones.

Según Cotino, Fénix Investments es esta segunda sociedad. Estaba igualmente ubicada en Luxemburgo, pero en este caso controlada por Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

García también ha declarado como acusado en el juicio este martes y ha relatado que "había una voluntad de favorecer al grupo Sedesa, eso es así".

"Juan Cotino era alto cargo del PP y fue el que planteó su interés y deseo en resultar adjudicatario", ha dicho el exjefe de gabinete.

A continuación, ha detallado: "Tuve una serie de reuniones con el director financiero de Sedesa para encauzar lo que en ese momento era una especie de borrador del proceso de adjudicación que se aprobó".

De este acuerdo estaría al tanto Zaplana. "Cuando Cotino me transmite este interés, fue en presencia de Zaplana y luego hablo con él de esta cuestión".

"Estoy arrepentido de actuaciones que he llevado a cabo y este reconocimiento de los hechos sirve para reparar consecuencias", ha manifestado García al tribunal.

Tanto Imision como Fénix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios, ha reconocido el empresario Vicente Cotino.

Vicente Cotino llega a la Ciudad de la Justicia para asistir al juicio. EFE / BIEL ALIÑO

Juan Cotino también figuró como acusado, pero no ha podido ser juzgado tras fallecer en 2020 por covid.

Según se desprende de la declaración de sus sobrinos, Juan Cotino llevó el dinero personalmente a Luxemburgo en 2001, fecha en la que ocupaba el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar.

Los Cotino han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para admitir los hechos a cambio de una rebaja en la petición de condena.

Financiación

Los dos hermanos Cotino han declarado que admiten todos los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.

De hecho, José Cotino, otro sobrino de Juan acusado en este juicio, también ha reconocido que su tío llevó el dinero personalmente a Luxemburgo para pagar las comisiones de las ITV a la trama de Zaplana.

Así, según han reconocido ante el juez, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las citadas firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.

En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total.

La declaración de los hermanos en el juicio valida la que prestó García Paesa como testigo durante la fase de instrucción.

La experta financiera desveló que mantuvo contactos frecuentes en Luxemburgo con Vicente Cotino y que ninguna de las dos sociedades (Imison y Fenix) tuvo actividad real.

En este sentido, explicó igualmente que fue Vicente Cotino quien le dio instrucciones para transferir las acciones de ambas sociedades a los supuestos testaferros de Zaplana Joaquín Barceló y Francisco Grau, con quienes se citó en Madrid para ponerles al corriente de las operaciones.