Un hombre de confianza de Zaplana le señala en el juicio: "Llevé 5 millones suyos en una bolsa a Andorra"

Joaquín Barceló, un hombre de la absoluta confianza de Eduardo Zaplana, ha confesado en el juicio que se celebra en Valencia que viajó a Luxemburgo en un avión privado junto a miembros de la familia Cotino para gestionar más de 2 millones de euros a petición suya.

"El único día que estuve en Luxemburgo fue para hacerme cargo de Imision -la empresa donde se habrían ocultado las comisiones- por orden de Zaplana", ha asegurado Barceló.

Barceló, también conocido como Pachano en Benidorm, es amigo de la juventud de Zaplana y fue director de Relaciones Institucionales del parque temático Terra Mítica, impulsado por el expresidente.

"Me dijo que me tenía que hacer cargo de esto y ya no me decía nada más". Aceptó porque, según su versión, se conocen desde hace unos 50 años.

"Nos conocimos desde muy jóvenes, de los mismos círculos de salir, de ser muy amigos. Hemos seguido siendo íntimos amigos".

Joaquín Barceló ha explicado al fiscal que Zaplana le dijo que se había encontrado con un dinero que no esperaba.

"Me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política y no podía. Me dijo que era una operación transparente y lícita y lo hice por amistad".



"Fuimos a Luxemburgo en un avión privado con los Cotino (Vicente y José, dueños de la firma Sedesa y sobrinos del exdirigente del PP Juan Cotino). Allí nos entrevistamos con Beatriz García Paesa (sobrina del espía Francisco Paesa) y firmé un papel".

A continuación, ha puntualizado que él siempre pensó que la cantidad no pasaba de los tres millones de euros. "Me enteré de que en esa cuenta no había 2,5 millones sino 6,5 cuando entró la UCO en mi casa".

Por otra parte, Barceló ha declarado que en otra ocasión viajó a Andorra con 5 millones de euros en una bolsa. "No sé cómo pudo pasar el dinero, pero pasó", ha admitido.

El amigo del exministro ha manifestado que él también tenía dinero en Andorra, pero "ese dinero era distnto al mío".

"No sé por qué razón y sin mi permiso pasaron a mi cuenta y luego se trasfirieron", ha confirmado ante el juez.

Testaferro

El fiscal pide para Barceló una condena de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo en este juicio sobre supuestas "mordidas" en las adjudicaciones de las ITV valencianas y de parques eólicos.

Sin embargo, tras su declaración podría solicitar una rebaja de la pena por colaborar con la Justicia.



En esta sesión, el fiscal le ha preguntado directamente que si era testaferro de Zaplana y Barceló ha contestado: "Sí, me pedía favores y lo hacía porque era mi amigo, si eso se llama testaferro, pues testaferro, qué quiere que le diga".

Este procesado ha reconocido que firmó "muchos" papeles que no llegó a leer y que aparecía en distintas sociedades porque así se lo pidieron.

Preguntado por si el dinero de estas sociedades era de Zaplana, ha respondido: "Me dijeron que era de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal", ha aseverado.

"A mí me tenían para firmar todos los documentos que me ponían delante (...) hice todo sin rechistar", ha añadido.