Eduardo Zaplana y las 10 frases más destacadas de su declaración de 4 horas ante el juez para defenderse

Eduardo Zaplana negó este miércoles con aplomo que haya tenido dinero en el extranjero y que formara parte de la trama investigada en el caso Erial para cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones aprobadas durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana.

Zaplana solo admitió determinadas labores de asesoramiento entre empresas porque pertenecían a amigos suyos y dio una explicación, más o menos profunda, para todas las dudas que planteó la Fiscalía Anticorrupción.

"Necesitaba a una persona que le hiciera esa gestión" o "lo sé a través del sumario" fueron algunas de sus frases más repetidas.

Era la primera vez que el veterano exdirigente del PP declaraba ante el juez desde que fue detenido en mayo de 2018 y no se salió ni un milímetro de su estrategia de defensa.

Zaplana se mostró relajado durante toda su intervención y demostró ser un político con experiencia que ha sido alcalde de su ciudad, presidente autonómico, ministro y portavoz del Gobierno y del grupo parlamentario de su partido en la oposición.

No lo tenía fácil, pues el interrogatorio fue una especie de tortura de gota china particularmente agotador, con preguntas lentas y constantes del fiscal, como se podía esperar. Pero todas cayeron sobre su frente y apenas se mostró perturbado.

Su declaración se prolongó durante cerca de 4 horas y su abogado renunció a plantear más preguntas al considerar que la declaración había sido lo suficientemente detalladas.

Zaplana se enfrenta a 19 años de prisión y multa de 40 millones por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación.

La investigación del caso Erial afloró el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Zaplana accede al edificio tras un incidente con una mujer que le recrimina que no haga la cola. EFE / BIEL ALIÑO

Estos son los 10 momentos álgidos de su intervención ante el juez para defender su inocencia.

1.- Sobre Fernando Belhot

Fernando Belhot, un abogado uruguayo, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción como el supuesto testaferro de Zaplana en la gestión de sus fondos e inversiones. Su testimonio y la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española fueron determinantes para procesar al exministro.

"Aparece en torno al año 2009 y me lo presenta una persona muy conocida en Madrid. En algún momento me ha propuesto alguna operación económica que nunca ha fructificado".

"Después hemos tenido relaciones en el ámbito de la política, me presentó a un candidato a la presidencia de Uruguay, trajo conferenciantes al Club Siglo XXI, coincidimos en Argentina en alguna reunión con el candidato que perdió frente a Javier Milei... ese tipo de relación".

Zaplana también declaró sobre su relación actual con Belhot. "¿Ahora? ¡Por el amor de Dios! Lo tendré que ver en el juicio a través de videoconferencia. Pero ni confianza ni simpatía, créame".

2.- Sobre el dinero en Suiza

"Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero. Por eso no puedo pedir ninguna gestión al respecto (...) He dicho siempre que no he tenido nunca dinero fuera de España".

Zaplana respondió de este modo después de que el fiscal preguntara por la compra de dos viviendas a través de la empresa Medlevante, en la que figuraba como administrador un amigo de Benidorm, Joaquín Barceló.

"Está perfectamente explicado", repitió tras revisar uno de los documentos intervenidos por la Guardia Civil en los registros.

"La inversión la hace Belhot, la lectura es delatadora de la verdad, es lo que hay".

3.- Sobre Joaquín Barceló

"Barceló y yo éramos muy amigos. Tenía un problema en Andorra con una cuenta en un banco. Necesitaba a una persona que le hiciera esa gestión para pasar los activos de un banco a otro", expuso sobre una de las operaciones bajo sospecha.

Joaquín Barceló, conocido en Benidorm como Pachano, fue detenido por ser el supuesto testaferro de Zaplana. Ahora, la relación se ha roto después de que Barceló haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconoce los hechos y obtener una rebaja en la petición de condena.

"Barceló lo conozco desde el colegio. Relaciones comerciales no he tenido con él, he tenido una gran relación de amistad en todo este tiempo. Solo compartimos la copropiedad de un barco que compramos entre varios amigos, no recuerdo ningún otro", dijo Zaplana.

Joaquín Barceló accede este miércoles a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EUROPA PRESS / R. SOLSONA

4.- Sobre Juan Cotino.

La familia Cotino también está implicada en este caso. El clan controla el Grupo Sedesa y dos de los acusados son los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. Se les atribuye haber obtenido uno de los principales lotes en la privatización de las ITV.

En el caso, también figuró como investigado el fallecido expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía, Juan Cotino, quien supuestamente llevó más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir sociedades que canalizaron comisiones ilícitas.

"Todo el mundo sabía la relación de Cotino con Sedesa. Los del gobierno, los de la oposición, los de arriba y los de abajo. No era nada oculto, lo fue antes, cuando estábamos en el gobierno y luego".

Según dijo Zaplana, "con Juan Cotino he tenido más relaciones políticas que personales". Sus sobrinos también habrían llegado a un acuerdo para dejar solo a Zaplana en su defensa.

5.- Sobre su patrimonio

"Llevamos dos horas aquí y sólo hablamos de Barceló, y de Belhot. Pero no de mis empresas, mis cuentas y mi patrimonio", dijo en mitad de su interrogatorio.

Zaplana defendió que todo su patrimonio está declarado y en España. Negó que dejara un testamento oculto a través de su amigo Barceló que recogía sus inversiones en el extranjero.

"El único testamento que conozco es el que yo hice en 2015 y no recoge nada más que las propiedades que tengo y he declarado".

6.- Sobre el dinero en Andorra

Zaplana ventiló todas las acusaciones sobre su supuesta fortuna oculta en Andorra en apenas unos minutos. y aseguró que el dinero era de su amigo Joaquín Barceló.

"Tenía un problema en Andorra con una cuenta en un banco. Necesitaba a una persona que le hiciera esa gestión para pasar los activos de un banco a otro. Estaba preocupado".

"No sé por qué me habla de eso, no le doy la importancia que le da usted, lo veo desde otro punto de vista,", respondió en referencia a las anotaciones o documentos localizados en su despacho.

El exministro negó también que haya dicho a Belhot en una conversación en un hotel que no le daban dinero de Andorra: "Estoy seguro no haber dicho eso jamás".

7.- Sobre sus anotaciones y agendas

"No anoto todo en agendas, pero sí anoto cosas porque estaba escribiendo un libro. Anoto cosas que pueden ser de interés", dijo al fiscal.

Zaplana recurrió a esas anotaciones para defenderse del supuesto trato de favor a las empresas de Cotino.

"En el año 1999 lo vi en 10 ocasiones, de las que habría que restar 7 porque era miembro de la ejecutiva del PP, director general de la Policía, un altísimo cargo del PP. Lo raro es verlo tan pocas veces en esos años. Yo que anotaba todo y soy pormenorizado, nunca me dio por tomar una nota de Sedesa o algo que se le pareciera".

Zaplana durante su declaración. EFE

8.- Sobre las adjudicaciones

En referencia a la privatización de las ITV, el exdirigente del PP manifestó que no encargaba esto a nadie, sino que se creaba una comisión y se aprobaba todo por el Consell. "Yo no me dedicaba a eso ni me dediqué jamás".

"Para la mesa de adjudicación hay un procedimiento reglado y a mí no se me informaba. Son procedimientos reglados de órganos de la Administración que se iban resolviendo".

"Me han mirado 20 años y no tengo un papel firmado", dijo.

9. Sobre los cruceros y viviendas

Por otro lado, reconoció sin exaltarse que le invitaron a dos cruceros en 2009 y 2010, valorados en 234.000 euros, y defendió que la idea partió de una persona con la que no había tenido relación desde la Administración "jamás".

"Esto no es un hecho aislado. En otras ocasiones también he navegado con personas importantes y no han dejado el barco y no ha sido motivo de su curiosidad", destacó.

"Teníamos relación por alguna gestión que había hecho".

Imagen de la señal de la sala de prensa. EFE / BIEL ALIÑO

10.- Sobre si era el "jefe" de la organización

"Eso de jefe fue lo que usted utilizó, y se lo digo sin rencor créame, para pedir mi ingreso en prisión. Pero a mí me llama jefe mucha gente que ha trabajado para mí, incluso en la actualidad, y mire que mi situación es desgraciada. Me empezaron a llamar jefe cuando era alcalde de Benidorm".