Montero niega que Ayuso sufra "una conspiración" pero cree que a su entorno "le vino genial el Covid"

La vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó este sábado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sea víctima de una "conspiración" como pretende, en su opinión, hacer creer el PP. En este sentido, aseguró que "parece que a su entorno le vino fenomenal la pandemia" de la Covid.

Moreno se pronunció así en el congreso extraordinario del PSOE valenciano celebrado en Benicàssim (Castellón) para elegir a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, como nueva secretaria general del partido.

Durante su intervención, la dirigente socialista acusó al PP de no actuar frente a los casos de corrupción e insistió en exigir responsabilidades por lo que denominó el "caso Ayuso". Se refirió así a la denuncia a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

[La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda en 2020 y 2021]

Montero confesó que tiene muchas ganas de preguntar al presidente del Gobierno valenciano, el popular Carlos Mazón, si "está de acuerdo con que su partido esté amparando casos de delito de la pareja de otro gobernante del PP", en alusión a la presidenta madrileña.

"¿Realmente no tiene nada que decir de esta situación y comparte que hay que darle coartada y amparar discursos que lo que hacen es enriquecerse durante la pandemia y no pagar impuestos?", preguntó. Además, cuestionó el motivo por el que el resto de los dirigentes no "dicen basta ya a que Génova solo responda a los intereses de Madrid".

Al respecto, puso como ejemplo la actuación del PSOE cuando apartó a José Luis Ábalos por el "caso Koldo". "Cada vez que hay un caso de corrupción que afecta al PP, lejos de asumir responsabilidades como ha hecho el PSOE cuanto tiene gente vil y mezquina, vuelve con la teoría de la conspiración, que no es más que su coartada", aseguró.

Imagen del congreso extraordinario del PSPV en Benicàssim este sábado Efe/Andreu Esteban

Montero defendió que todos los partidos pueden tener algún "garbanzo negro", pero consideró que lo "importante" es cómo se actúa frente a estos casos. A su juicio, el PSOE ha demostrado "tolerancia cero contra la corrupción, venga de donde venga".

En esta línea, subrayó que el PP con "sus acusaciones de persecución" y sus "ataques a periodistas" no "van a impedir que políticos, jueces, fiscales y periodistas hagan su trabajo".

La ministra de Hacienda fue más allá y acuso a los populares de ser "una derecha que no terminó nunca de ser democrática". Les acusó de "creer que el poder les pertenece por cuna" y de "no respetar la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir a sus dirigentes". "La derecha en este país siempre ha hecho lo mismo cuando no ocupa posiciones de Gobierno: ruido, bronca y confrontación", añadió.

Financiación autonómica

Por otra parte, la ministra de Hacienda recogió el guante lanzado por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien su discurso de despedida como líder de los socialistas valencianos volvió a reclamar la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace más de diez años.

Montero volvió a comprometerse con la urgencia de cambiar el sistema para corregir la infrafinanciación de algunas comunidades, como la valenciana, pero culpó al PP de la falta de acuerdo. Aseguró que el nuevo modelo tiene que "mirar al Mediterráneo" y señaló que el PP no tiene "una posición única" sobre hacia dónde ha de dirigirse la reforma.

En esta línea, lamentó que en el encuentro de líderes del PP en Córdoba "no se atrevieran a poner encima de la mesa una propuesta". "El PSOE está preparado, pero el PP no puedo hacer un discurso aquí, otro en Madrid y otro en Andalucía", añadió la dirigente socialista, quien prometió "crear un entorno de diálogo que permita avanzar en lo importante".