Incendio en Valencia, en directo | Al menos 13 heridos en el devastador incendio que calcina un bloque de viviendas en Valencia

Tal y como ha detalladoel propietario de de una de las viviendas del edificio de Valencia a TVE, el edificio cuenta con un total de 138 viviendas y todas están habitadas. "A mí lo que me preocupaban eran los daños personales. Con toda seguridad estaba todo el edificio completo. Lo que me alegra es que haya podido ser desalojado con tanta rapidez. Son edificios muy altos, hay seis ascensores que dejan de funcionar, hay que mover muchas personas... Temía que pudiera ser una ratonera y no ha sido así", ha confesado.