La historia de Tariku Novales, el atleta español en batir la marca nacional en la Maratón de Valencia

Tariku Novales ha batido un nuevo récord histórico para España en la edición 43 del Maratón de Valencia. Además de ser un maratoniano prometedor, con tan solo 25 años ha tenido una dura historia que el atletismo opaca.

Como ha relatado en varias ocasiones a diferentes medios, entre ellos El Mundo, esta es la historia del atleta español de origen etíope:

A los seis años, una pareja de profesoras lo adoptó. Creció en una aldea gallega de una decena de habitantes y se ha convertido en un joven con múltiples inquietudes: del dibujo al teatro y del violonchelo al rap, donde ha llegado a editar sus propios temas.

Aun así, Tariku Novales no conoce realmente su origen, ni su aniversario ni quién es su madre biológica. Estas incógnitas le han movido hasta Etiopía varias veces para encontrar respuestas.

En una entrevista a El Mundo, afirma que sentía la necesidad de conocer sus orígenes. "No nací con seis años, tenía un pasado antes de ser español", dice. Entre sus recuerdos, aparecían imágenes de haber ido de mano a mano, siendo cuidado por vecinos, por una hermana por parte de padre y finalmente por orfanatos.

"Sabía que mi padre había muerto cuando yo tenía dos años y siempre pensé que mi madre había fallecido antes, al nacer yo. Pero en mi primer viaje desde la adopción, hace dos años, descubrí que no era así", confiesa al medio.

Cuando se topó en el primer viaje con personas que lo conocían, cuenta que apreciaron la semejanza física con su padre. También se enteró que su madre no había fallecido.

"Según me explicaron, desapareció cuando nací porque mi padre la maltrataba y no pudo con la situación. Nadie sabe dónde está ahora, pero probablemente esté viva. Sigo buscando información sobre ella, pero muy poco a poco. Aquel viaje me sobrepasó a nivel emocional y necesité hacer un break, separarme un poco, encarrilar mi vida. En un futuro retomaré la búsqueda", publica El Mundo.

El propio Novales recuerda el instinto de supervivencia que tenía de pequeño: "Mi cerebro iba al 300%". En un mes hablaba castellano; en tres, gallego; y al medio año lo hacía sin acento, como si hubiera nacido en España.

De hecho, no sabe cuándo nació. Por ello, decidió cambiar su año de nacimiento y saltarse un curso. "Cuando llegué a España un forense y un pediatra me midieron los huesos, la muñeca creo recordar, y dijeron que había nacido entre 1998 y 1999", explica el corredor.

Jamás cursó segundo de primaria. A los 10 años, se cambió, curiosamente, de año de nacimiento, al 1998. Recuerda al periódico que fue un lío ir al juzgado, al registro civil nacional, al registro civil autonómico, pero era lo que sintió en aquel momento.

Cumple años el 8 de marzo porque, como asegura en la entrevista, su familia es "muy feminista" y eligieron el Día de la Mujer.

A atletismo se apuntó porque un compañero de su madre era el presidente del Club Atletismo Noia. Se le dio bien. Este domingo ha batido el récord de España. Con un tiempo final de 2:05:47, el atleta ha pulverizado el anterior de Ayad Landassem, que databa de 2022 en Sevilla con 2:06:25.

Tariku se exhibió desde el principio, pero fue en el paso del medio maratón cuando dejó claro que no tenía rival. Pasó por la mitad de la prueba en 1.02:53 (2:59 km) mientras que Yago Rojo y Daniel Mateo lo hacían a 1.04:03 (a 3:03 km).

