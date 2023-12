Tariku Novales y Mayida Maayouf baten el récord de España en la Maratón de Valencia 2023

La edición 43 del Maratón de Valencia 2023 se ha llevado dos récords a nivel nacional. Tariku Novales, en la clasificación masculina, y Mayida Maayouf, en la femenina, son los dos españoles que han batido nueva marca.

Novales ha cruzado la meta en 2:05:48, posicionándose el onceavo en la clasificación masculina, pues Sisay Lemma se ha proclamado vencedor del Maratón de Valencia con 2.01.48. Es la sexta mejor marca mundial de toda la historia.

Por su parte, Alexander Mutiso ha mejorado su marca y se ha llevado la plata, mientras que Dawit Wolde ha completado el podio masculino.

Novales se ha sentido satisfecho por la distancia alcanzada pero ha señalado, según recoge Efe, que está convencido de que puede bajar esta marca, aún provisional.

"Estoy muy contento por el récord pero creo que aún puedo mejorar esta marca porque las liebres nos han fallado y hemos tenido que currar mucho ahí. Antes de la prueba ya pensaba que podía hacer estar marca", ha afirmado el atleta español en una entrevista con la organización después de atravesar la meta.

En la clasificación femenina, Mayida Maayouf ha alcanzado el tope español con nueva marca: ha finalizado con 2:21:27 y ha sido la quinta en finalizar la carrera en Valencia. Son casi cinco minutos menos que el anterior récord alcanzado.

Maayouf consiguió una mejor marca previa de 2:21:01 cuando aún no tenía la nacionalidad española, pero ahora ha mejorado la marca de Marta Galimany de 2:26:11, establecida en 2022.



La atleta ha alabado el ambiente que se ha vivido este domingo en Valencia, pues ha asegurado que esto le ha ayudado "de principio a fin": "Desde el kilómetro 1 hasta la meta te están animando y eso ayuda cuando las piernas pesan. He disfrutado mucho en los últimos ocho kilómetros, aunque también he sufrido pero a gusto. Solo veía a la gente animando y sabía que tenía que apretar".



"Estoy muy contenta por el récord aunque no haya podido batir mi marca personal. Me he quedado sola en los últimos kilómetros pero el ambiente te lleva", ha confesado en un entrevista con la organización al poco de cruzar la meta.



Mientras tanto, Novales ha concluido lo siguiente: "Lo del Maratón Valencia no tiene nombre, no valoramos los españoles la suerte que tenemos con esta prueba en la que nos cuidan tanto y en la que se corre tan bien".