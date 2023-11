Ximo Puig, sobre su futuro en el PSOE valenciano: "Si aporto estaré y si no aporto, pues no estaré"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que él no era "candidato" a ministro y que su vocación "nunca fue" ocupar un cargo en el Gobierno.

Además, considera que la configuración del nuevo ejecutivo, en la que el PSPV mantiene la representación con Diana Morant, que amplía las competencias de su cartera, "no cambia en absoluto" la situación en la federación valenciana.

Así lo ha manifestado Puig en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press en la que ha señalado que su interés sigue siendo "trabajar intensamente para construir una alternativa en la Comunitat Valenciana" y que todavía no hay abierto proceso congresual en el partido.

"Yo tengo que tomar mis decisiones y el partido las tomará democráticamente como siempre", ha señalado. En este sentido, el dirigente socialista ha manifestado que "nunca será un obstáculo".

"Si aporto estaré y si no aporto, pues no estaré". Sobre el hecho de que no le haya nombrado Pedro Sánchez, ha señalado: "No es un desprecio ni un menosprecio en absoluto".

Preguntado si cree que esta situación le debilita en el partido, ha apuntado que "tampoco era ministro" antes y que había "una especie de especulación", y ha agradecido su consideración a quienes le han situado en las quinielas.

Por otra parte, ha defendido que Diana Morant es "un activo fundamental de este partido" y que su presencia en el Consejo de Ministros es "absolutamente reconfortante".

Además, Puig ha destacado que las competencias que ostenta -Ciencia, Innovación y Universidades- están en "un ámbito fundamental".

