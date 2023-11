PP, PSOE y Compromís obligan a Vox en Valencia a borrar de una PNL que se ha dado "un golpe de Estado"

La Mesa de Las Cortes Valencianas ha obligado al grupo parlamentario Vox a corregir una iniciativa parlamentaria para suprimir del texto que "se acaba de producir un golpe de Estado en España".

Los representantes del PP, del PSOE y de Compromís de este órgano de dirección decidieron este martes no admitir a trámite una Proposición No de Ley (PNL) de Vox sobre el derecho a manifestarse al entender que no cumplía los requisitos mínimos.

La Mesa es la encargada de regular el trabajo de la Cámara y tiene la potestad de decidir sobre la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con el reglamento, que permite rechazar los textos que contengan palabras o conceptos "ofensivos".

De esta manera, el grupo parlamentario de Vox tendrá que reformular un par de párrafos en los que hace referencia a que con la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha producido en España un "golpe de Estado, desde el gobierno de la nación y sus socios".

Según el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, este "golpe" supone "la destrucción del orden constitucional, el desprecio a las instituciones democráticas y el entierro de la división de poderes, con un asalto esperpéntico e inaudito del Poder Judicial".

Además, la iniciativa asegura que "se acaba de perpetrar la ignonimia" y añade: "Pedro Sánchez ha resultado investido como presidente del Gobierno de España, con el apoyo de amigos de etarras, separatistas, comunistas, y los traidores y los chantajistas suscriptores de este Acuerdo PSOE-JuntsxCat".

Qué dice la PNL

La propuesta de la formación de Santiago Abascal insta al Gobierno valenciano, del que forman parte junto al PP, a posicionarse a favor del derecho de reunión y de manifestación. Asimismo, reclama que se apoye el ejercicio de estos derechos.

Aboga por "rechazar todo intento" de limitarlos y exige una manifestación de apoyo "institucional" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que "velan por el libre ejercicio pacífico de estos derechos".

En este sentido, la proposición de Vox insta al Consell a que rechace y condene "la violencia que se ha producido por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, contra los manifestantes (con gases lacrimógenos y porrazos), ante la sede del PSOE de Ferraz por la amnistía a los golpistas separatistas".

El documento firmado por el portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, Joaquín Alés, y el diputado de la formación, José María Llanos, defiende que la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y subraya que la Carta Magna "prevé que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España".

La Junta de Síndics se ha reunido este martes

Siguiendo esta argumentación, considera que "en los últimos días y semanas, en España se ha producido una situación que, por una parte, hace necesario que los ciudadanos cumplan con su deber de defender a España".

En esta línea, crítica el acuerdo de investidura de Sánchez con Junts al entender que "destruye desde los cimientos" la Constitución y el ordenamiento jurídico.

"Frente a esto la ciudadanía tiene el derecho y el deber de actuar mediante los mecanismos legítimos y legales previstos en la Constitución y en las leyes", reza el texto.

Además, afirma que el Gobierno en funciones "dio la orden al ministro Marlaska y a la Delegación del Gobierno de Madrid de dispersar mediante mecanismos de antiterrorismo y gases de humo a los españoles que pacíficamente se estaban manifestando".

Se refiere a las protestas y concentraciones que diariamente se han producido frente a la sede del PSOE en Madrid y que se han saldado con más de 70 detenidos y centenares de heridos.

El grupo parlamentario de Vox defiende que "la única solución que le queda al pueblo español es refugiarse en el derecho de reunión y proceder a la manifestación pacífica, a todos los niveles, aparte de las medidas que se puedan adoptar desde el ámbito político, judicial y de todos los sectores sociales".

"Invasión migratoria"

No es la primera iniciativa de Vox que ha suscitado polémica por sus duras afirmaciones. La pasada semana el órgano rector de la Cámara aceptó otra propuesta que exigía "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente" a España.

"España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos", puede leerse en la proposición.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Rebeca Torró, denunció durante la rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes "el racismo, las afirmaciones de Golpe de Estado y los ataques a las sedes del PSOE y los señalamientos a los diputados socialistas que están llevando desde Vox".

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, aseguró que no se ha leído esta propuesta y que su grupo decidirá cuando esté en el orden del día, además de subrayar que para los populares "una persona inmigrante primero es persona y después migrante".

