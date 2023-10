Del Baño, el hombre de Mazón para erradicar la violencia de género: "Pido unidad a todos los partidos"

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, se ha comprometido a no dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Las declaraciones del diputado de Vox José María Llanos negando la existencia de la violencia de género le obligaron a pronunciarse de manera contundente. "La violencia machista sí existe", defendió.

Nombró a una persona con una amplia trayectoria en la defensa de la igualdad, Susana Camarero, como consellera de Igualdad y le dio rango de vicepresidencia. Además, en el nuevo organigrama del Gobierno valenciano creó un nuevo cargo específico para coordinar todas las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Se trata del Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer. Al frente está Felipe del Baño (Valencia, 1967). Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (UV), es especialista en derecho penal, laboral y maltrato animal.

Formar parte del nuevo Gobierno valenciano no entraba en sus planes. Como él mismo reconoce, la llamada de Camarero le sorprendió haciendo "cosas de abogado". No pudo decirle que no. Admira la trayectoria de la vicepresidenta y considera que Mazón tiene un proyecto con el que "revolucionará" la Comunitat Valenciana.

Del Baño cuenta con una gran trayectoria política vinculada al PP. Fue asesor del presidente de la Generalitat en 1996, Eduardo Zaplana, diputado autonómico en varias legislaturas, concejal del municipio valenciano de San Antonio de Benagéber y ha desempañado varios cargos en el ámbito cultural.

Como abogado, ha defendido a muchas mujeres que han sido maltratadas y ha sido usuario de las oficinas especializadas en violencia de género que puso en marcha el Ejecutivo de Ximo Puig. "Sé de lo que hablo", afirma en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Felipe del Baño, en su despacho. EE

Ahora es el hombre de Mazón para demostrar "con hechos y no con palabrería" el compromiso del nuevo Ejecutivo con la protección de las mujeres. Y que sea un hombre no es casual. "Se ha puesto a un hombre al frente para visualizar que el feminismo y la violencia de género es cosa de toda la sociedad. Los hombres tenemos que implicarnos", defiende.

La tarea a la que se enfrenta no es sencilla. La Comunitat Valenciana es, según el Informe trimestral sobre Violencia de Género del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la tercera autonomía con la mayor tasa de víctimas, solo por detrás de Baleares y Murcia. El número de mujeres maltratadas en el segundo trimestre de 2023 fue de 6.764, un 8,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

"La lucha contra la violencia de género será una de las prioridades de la primera legislatura de Carlos Mazón", destaca del Baño, que no tiene ningún problema en referirse a la violencia que sufren las mujeres como violencia de género, pese a que desde Vox niegan su existencia y se refieren a ella como violencia doméstica.

"Unidad política"

Del Baño considera que en esta materia debería haber "unidad política", sobre todo para evitar que las mujeres pierdan la confianza en la administración.

Para ello considera necesaria "la unión de los partidos y de toda la sociedad", pero rechaza que la izquierda se atribuya "una autoridad moral" y que utilice este asunto con fines partidistas. "La autoridad se gana no con palabrería, sino gestionando, y aquí la gestión en términos de violencia de género ha sido nula", critica.

En la primera votación en las Cortes Valencianas su socio de gobierno, Vox, se opuso a una iniciativa parlamentaria para exigir al Consell la renovación del pacto valenciano de violencia de género, que está caducado desde hace más de un año.

Al respecto, del Baño afirma que este acuerdo, sobre el que ya se está trabajando, debería ser "representativo de todas las fuerzas políticas" y expresa su deseo de que Vox también forme parte. Se trata, según subraya, de poner en marcha medidas que "salven vidas".

Felipe del Baño, en su despacho. EE

"Debe estar todo el mundo detrás, sobre todo para generar confianza. Necesitamos transmitir seguridad a las víctimas", asevera. Y es que el número de denuncias se ha estancado, pese a que los casos aumentan.

Respecto a si el discurso negacionista es peligroso reconoce que "preocupa que se genere polémica alrededor de la violencia de género". No obstante, hace hincapié en que el Gobierno valenciano "tiene una postura unánime y única respecto a la lucha contra la violencia de género".

"Lo que se haga a nivel de partido u opiniones a nivel personal, cada uno podrá emitir sus opiniones, pero no cabe duda de que el Consell actúa de forma coordinada y única", añade.

"La gestión era un bluf"

Tras casi cien días en el cargo, del Baño ya puede hacer balance de lo que se ha encontrado y reconoce que ha sido "peor" de lo que se esperaba. Califica la gestión de las anteriores conselleras, Mónica Oltra y Aitana Mas, de "bluf". Lo compara con una de las plantas que encontró en su despacho. "Estaba completamente muerta, lo que es un símbolo de cómo se gestionaba aquí".

"Me he encontrado una inacción absoluta e incluso bastante negligente. En esta Conselleria se dedicaban, en vez de a gestionar los intereses públicos, a pelearse, esconderse los expedientes y boicotearse unos a otros", subraya.

Como ejemplos de ello, los cinco millones de euros del fondo europeo de recuperación y resilencia para víctimas de agresiones sexuales, de los que, según denuncia, "no se había ejecutado nada". De un fondo de 800.000 euros por el pacto de Estado para acondicionar los centros mujer, se ha ejecutado apenas un 2%, explica.

"Y los Centros Mujer 24 horas llevaban sin contrato, con la inestabilidad que ello genera para trabajadores y víctimas, desde el 2019. Han generado 18 millones de euros de enriquecimiento injusto", añade el dirigente, que rechaza instalarse en la queja y aboga por solucionar día a día todos los problemas que se encuentren.

Manifestación en Valencia contra la violencia machista Efe/Manuel Bruque

Sobre el plan de este Consell para erradicar esta lacra que ha acabado con la vida de 51 mujeres en España, cinco de ellas en la Comunitat Valenciana, lo tiene claro: reforzar los recursos asistenciales para que sean más ágiles y cercanos y apostar por la educación, prevención y sensibilización.

"Algo está fallando", reconoce. Los números de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no bajan. ¿A qué se debe? Del Baño analiza los datos y señala que la mayoría de las mujeres no había presentado denuncia.

"Tenemos que generar a las víctimas una confianza y seguridad, que sepan que detrás de un teléfono o de un mostrador hay especialistas que van a sacarlas de ese infierno", subraya. Ese teléfono que salva vidas es el 900 580 888.

Plan de ocio nocturno

Preocupa especialmente la población más joven, y el repunte de comportamientos machistas y agresiones sexuales en este sector de la población. Al respecto, del Baño anuncia un plan de prevención y concienciación en el ocio nocturno, con protocolos para que todos los agentes implicados sepan detectar casos y también cómo gestionarlos.

Tampoco descarta regular de alguna manera la pornografía, como reclaman muchas asociaciones de mujeres, que entienden que es una de las causas del aumento de las agresiones sexuales entre los jóvenes. Hay que estudiar la propuesta y ver es viable jurídicamente, matiza.

Otro de los asuntos que marcan la agenda feminista es el debate sobre la abolición de la prostitución. Reconoce que es una de las grandes apuestas que tienen que hacer en su departamento porque "la prostitución es violencia contra la mujer", aunque reclama una ley estatal contra la trata de seres humanos.

Confiesa, con orgullo, que la primera resolución que firmó en su nuevo cargo fue la que concede los conciertos del programa Alba, un proyecto cuyo objetivo es ofrecer a las mujeres prostituidas otro futuro.

