Los cuatro concejales de Vox se niegan a 'oficiar' bodas civiles en Valencia

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia han decidido no 'oficiar' bodas civiles en la ciudad. Se trata de una decisión adoptada al unísono por los cuatro ediles de la formación: Juanma Badenas, Cecilia Herrero, Mónica Gil y José Vicente Gosálbez. El partido niega razones morales o religiosas y atribuye la negativa a que no le corresponde esta tarea por no formar parte del Gobierno.

Según explican fuentes del PP consultadas al respecto por EL ESPAÑOL. El Ejecutivo local ya había calendarizado bodas civiles, y contaba para celebrarlas con ediles de todos los partidos. Así ocurría la pasada legislatura, en la que sí participó un concejal de Vox.

Los representantes de la formación, sin embargo, han comunicado de pronto que no se colaborarán en los eventos ya previstos en los Jardines de Monforte de la ciudad, tal y como informó este martes Radio Valencia Cadena SER.

La negativa generó dos suspicacias. En primer lugar, que se trate de un rechazo implícito por parte de Vox a los enlaces civiles, habida cuenta del sentir católico que caracteriza al partido.

Por otra parte, que sea un nuevo desaire a la alcaldesa del PP, María José Catalá, por no incorporar a los dirigentes de Vox a su equipo de gobierno, tal y como desean.

Vox niega tajantemente la primera premisa. Asegura a este periódico que la decisión no es "ni moral ni ideológica". Pero sí desliza que podrían asumir bodas civiles si formaran parte del ejecutivo.

"Si la alcaldesa tiene 12 concejales, además de ella, que las celebren ellos", llegaron a decir. "Si las áreas de gobierno no las delega en el resto de grupos, ¿por qué esto sí?", se preguntan

"Funciones de gobierno"

"Desde Vox se entiende que, dado que las delegaciones de funciones de gobierno recaen sobre los miembros del PP, esta función, al igual que las anteriores, también la debe delegar la alcaldesa en ellos, y no en los concejales de Vox", resume el partido.

A juicio de la formación, "lo llamativo es que, siendo una cosa voluntaria y libre, haya quien ha puesto el grito en el cielo". Lo cierto es que también hay concejales de otros partidos, entre ellos el PP, que no forman parte de la rueda de concejales que se reparten las bodas civiles.

Lo ocurrido la pasada legislatura, en cambio, sí sitúa a Vox ante una contradicción, ya que el exconcejal Vicente Montáñez sí participaba en las bodas civiles, a pesar de que su formación no formaba parte del Gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE.

