Valencia acoge el prestigioso congreso 'Workshop on Genomics in Cancer', organizado por el IVO

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), acoge a partir de este jueves, por primera vez en Valencia, el Workshop on Genomics in Cancer: Advancing in Molecular Diagnosis and Precision Medicine. Se trata de la quinta edición de este prestigioso evento académico internacional, uno de los más relevantes en el ámbito oncológico. Tendrá lugar durante los días 5 y 6 de octubre.

"Esta nueva edición abordará los últimos avances en medicina de precisión en cáncer, incluyendo genómica aplicada en el diagnóstico y tratamiento, así como las nuevas estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la respuesta inmune", según explica la fundación IVO. Participarán en el mismo "más de 150 expertos del ámbito nacional e internacional".

El encuentro, organizado anteriormente por la Clínica Universidad de Navarra (CUN), está orientado "a la actualización de las técnicas y estrategias en materia oncológica, tanto en el ámbito de la investigación traslacional como la investigación clínica en oncología", según la organización.

El mismo se dirige "a oncólogos médicos, patólogos, biólogos moleculares, investigadores básicos y traslacionales y todos aquellos profesionales involucrados en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer".

En la presente edición los asistentes pueden enviar comunicaciones que en caso de ser seleccionadas serán presentadas en varias sesiones específicas. "Se premiará a los autores de las tres mejores presentaciones", detalla.

"En definitiva, se dibujará desde múltiples perspectivas, hacia dónde se dirige el desarrollo de las líneas futuras en la lucha contra el cáncer: nuevos fármacos, nuevas estrategias para vencer las resistencias tumorales, los siguientes pasos en el desarrollo farmacológico, o cuál va a ser la siguiente generación de medicamentos", enumeran los organizadores.

Está prevista la asistencia de algunos de los mayores expertos internacionales en materia de investigación y tratamiento del cáncer, como el doctor Robert Benezra, del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, encargado de exponer durante el simposio una novedosa modalidad para tratar el cáncer por medio de la degradación de proteínas específicas.

Asimismo, intervendrán reputados especialistas del MD Anderson Cancer Center, (Houston, EEUU); The Institute of Cancer Research (Londres, Reino Unido); la Yale School of Medicine (New Haven, EEUU); o el Institute Bergonié (Burdeos, Francia). El director científico del congreso es el doctor Ignacio Gil-Bazo.

