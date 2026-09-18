Vigo Secreto: el bar de Churruca en el que los touchdowns se celebran como goles. Ringo Chiu / Shutterstock.com

Que en España el fútbol es el deporte rey admite poca discusión; y que en Vigo el equipo que marca el ritmo de vida es el Celta es una obviedad. Pero eso no quiere decir que haya deportes cuyos aficionados tengan al menos tanta pasión como los futboleros.

Entre Ligas, Champions y Europa Leagues, aparecen también los destellos americanos con cheerleaders, estadísticas infinitas y jugadas espectaculares diseñadas al milímetro.

Si algo tienen los deportes americanos es que tienen un alto porcentaje de espectáculo; no sólo en el terreno de juego, sino en todo lo que los rodea. Y la NFL, la liga de fútbol americano, es un buen ejemplo.

Pero lo más complicado que tienen sus seguidores aquí, en Vigo, es poder compartir los partidos en algún local, ya que por horarios y por oferta, las posibilidades escasean. Pero en Churruca hay uno de los centros de peregrinaje para aquellos que no se conforman con verlos en casa.

Se trata del Ocean Rock Bar, que abrió sus puertas en 2023 en Churruca 12 con una clara apuesta por los deportes americanos; desde la NFL hasta la NBA, pasando por el béisbol, la NHL o la liga de baloncesto universitaria.

"Creemos que es algo muy diferencial", explica Víctor Toller, propietario de Ocean Rock Bar. "Si quieres ver fútbol en Vigo tienes muchísimas opciones, pero si buscas un bar donde ver la NFL o la NBA acompañado de otros aficionados, la cosa se complica bastante".

"No queremos poner deporte por ponerlo. Queremos diferenciarnos y que Ocean sea un punto de encuentro para toda esa gente que sigue el deporte americano y que muchas veces acaba viéndolo sola en casa", apunta Toller.

Más aficionados de los que parece

Aunque no sea un seguimiento como puede tener el fútbol, el americano también tiene a sus hinchas en la ciudad. "Hay mucha más afición de la que puede parecer desde fuera", reconoce Víctor, seguidor también de los deportes americanos.

El público, cuenta, está muy disperso. Hay seguidores que conocen prácticamente cada plantilla de la NFL, aficionados que han elegido franquicia hace años y la siguen con una fidelidad casi futbolística, personas que han vivido en Estados Unidos y otros que simplemente un día sintieron curiosidad. Cuando coinciden todos delante de una pantalla, la cosa cambia.

"Muchos seguidores de la NFL no tienen un bar de referencia en Vigo y terminan viendo los partidos en casa. Cuando consigues juntarlos descubres una comunidad muy fiel, participativa y con muchísimas ganas de compartir su afición".

Y quizá ahí esté una de las ventajas para quien todavía no tenga ni idea de qué es un quarterback, una yarda, un touchdown o qué pasa cuándo un equipo llega al cuarto down sin haber avanzado: "El ambiente es muy abierto: si no entiendes una jugada, siempre aparece alguien encantado de explicártela".

Deporte, pero también espectáculo

"A mí me gusta el fútbol, pero la NFL y la NBA tienen algo especial. Son dos competiciones que mezclan deporte y espectáculo de una forma increíble", asegura Toller, que reconoce que en el caso del fútbol americano está una barrera inicial: hay que aprender a verlo.

"La NFL tiene muchísima estrategia. Cuando empiezas a entender lo que sucede en cada jugada descubres un deporte completamente distinto. La NBA tiene talento, ritmo y partidos que pueden cambiar en cuestión de segundos".

Además, el ambiente que se genera no es como el del fútbol, en el que "estamos muchas veces demasiado centrados en la polémica". "Aquí la gente viene a disfrutar del partido, comentar las jugadas y compartir unas cervezas. No se trata de sustituir al fútbol, sino de ofrecer una experiencia diferente", añade.

Ver un touchdown y tener con quién celebrarlo

Con el arranque de la temporada 2026, Ocean vuelve así a reservar parte de sus pantallas para la NFL. Los encuentros seleccionados se irán anunciando semanalmente a través de las redes sociales del establecimiento, junto con el resto de la programación.

"Puedes venir porque sigues la NFL desde hace años o simplemente porque tienes curiosidad", explica Toller. "Siempre habrá alguien dispuesto a comentar una jugada o explicarte lo que está pasando".

Además, no hay nada mejor que celebrar en compañía: "Ver la NFL solo en casa está bien, pero compartir un touchdown, una remontada o una jugada decisiva con todo el bar es otra historia".

El objetivo que se han marcado tampoco admite demasiadas interpretaciones: "Queremos que, cuando alguien busque dónde ver la NFL o la NBA en Vigo, piense en Ocean Rock Bar".