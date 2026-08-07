Vigo Secreto: La cámara que atenúa el sonido y testea las prestaciones sonoras de cualquier elemento

Manuel Sobreira, profesor de acústica en la Facultad de Ingeniería de Telecomunicación de Vigo, desvela algunos datos de la cámara semianecoica que atesora la UVigo.

Para entender esta estructura, hay que saber que el vocablo "anecoico" hace alusión a la inexistencia de cualquier tipo de reflexión que llegue procedente de las paredes. Del mismo modo, "semianecoica" -la cámara, en este caso- indica que la única reflexión procede del suelo. "Por ejemplo, en el caso de la automoción, podrían evaluarse las emisiones acústicas de un vehículo", indica el docente.

Por otro lado, el profesor explica que hay una serie de normas, de medidas de ensayo para, por ejemplo, medir la potencia acústica que emite cualquier equipo. Hay tres tipos: Una cámara reverberante, otra totalmente anecoica, y la semianecoica. "En estos tres espacios acústicos podemos caracterizar la emisión de cualquier equipo o aparato", señala Manuel. "Por ejemplo, cuando vamos a comprar una lavadora ésta debe llevar una etiqueta de emisión acústica. Lo mismo pasa con un aire acondicionado, que tiene que tener un etiquetado acústico el cual se mide como potencias emitidas en un entorno conocido que, en general, son cámaras anecoicas", añade.

Cámara Semianecoica Cedida

Soporte para trabajos de investigación

La cámara semianecoica de teleco se construyó, por medio de una inversión de 200.000 euros -procedentes de fondos europeos- en la década de los 90 y recientemente albergó un concierto dentro del Festival Sinsal. El docente explica que se trata de una experiencia tan diferente como exigente, pues, dentro de esta cámara, cualquier error, falta de sincronización, o "el apoyo de un dedo sobre una cuerda antes de tiempo" se percibe "perfectamente". Son cosas, dice el especialista, que con reverberación natural "quedan enmascaradas". Se trata, en definitiva, de una escucha de instrumentos sin la influencia del recinto.

Con todo, este espacio se emplea, esencialmente, como soporte para trabajos de investigación. "Se trata, como decimos, de poder evaluar las características de la emisión acústica de cualquier cosa sin la influencia del espacio acústico en que estamos midiendo", remarca el profesor.

Entre otros, se colaboró con una compañía holandesa de defensa de detección de drones -un antiguo estudiante es el CEO de la citada compañía-. Las primeras pruebas -dentro de la tesis doctoral del alumno- se hicieron, en este sentido, en la cámara de la facultad. Del mismo modo, el centro educativo superior colaboró en este sentido con el artesano Álvaro Seivane. "Se trataba de desarrollar una palleta sintética que se acomodara a estas características", remarca Manuel. "La idea era comparar el sonido de una gaita con distintas palletas y de una forma totalmente ciega", añade.

Cámara Semianecoica. Cedida

Grabación musical en anecoico

El docente de Teleco indica que la grabación sonora en anecoico es muy delicada y particular. "Apenas se escucha, suena muy poquito porque no hay ayuda del espacio acústico. Parece que la voz no se escucha a más de un metro", señala. "El sonido se atenúa muy rápido", añade.

Sí puede ser una buena opción para la grabación de sonidos sutiles dentro de la biblioteca sonora de una producción audiovisual. En este caso es óptimo no tener ningún tipo de ruido de fondo.

En definitiva, a nivel académico es muy importante, según el docente, contar con esta estructura, especialmente también en materia de investigación. "La caracterización acústica hoy en día es muy importante", concluye.