Vigo Secreto: El pulmón verde en el que practicar libremente baile tradicional gallego

Desde Turismo de Vigo explican que la palabra gallega serán, vocablo alusivo a bailes y cantos tradicionales con especial historia en los barrios de la ciudad olívica, es especialmente común en la provincia de Pontevedra. Define un evento popular a medio camino entre lo organizado y aquello que surge de manera espontánea y nació en aquellas aldeas en las que no se celebraban las verbenas.

Debido a que este tipo de celebración, protagonizada por las muiñeiras y los instrumentos tradicionales de Galicia; suele tener lugar al anochecer, fue bautizada como serán -tarde en gallego-.

Las parroquias de Vigo tienen sus propios seráns, pero hubo uno que surgió prácticamente coetáneo a la explosión del folclore gallego más moderno y liderado por grupos como Tanxugueiras, Baiuca o las viguesas Fillas de Cassandra, formaciones que han conquistado a las nuevas generaciones.

Una fecha marcada por Rosalía de Castro

El 24 de febrero de 2022 -el 23 se conmemora el nacimiento de la escritora gallega Rosalía de Castro- surgió el primer serán autoxestionado de Castrelos, uno de los enclaves más especiales y pulmón verde, junto al Monte do Castro, del casco urbano de Vigo. A pesar de que la idea surgió mucho antes, hubo que esperar a materializarla debido a la irrupción en nuestras vidas de una pandemia mundial.

Por aquel entonces, sus promotores animaban a los posibles participantes a unirse al plan -que se iba a celebrar y que sigue teniendo lugar junto al estanque del Parque de Castrelos- llevando instrumentos propios y ganas de bailar.

Desde entonces y, hasta el día de hoy, nada, salvo la lluvia o los periodos más crudos en lo meteorológico -principalmente, el mes de enero-, ha detenido los seráns de Castrelos, que tienen lugar cada quince días o, si lo anterior no es posible, una vez al mes.

Cuatro años han pasado desde aquella primera quedada y todo apunta a que Vigo mantiene sus costumbres y cultura más vivas que nunca y gracias a una tradición intergeneracional: Y es que en estos seráns o foliadas las edades varían mucho.

"Pasar un bo rato"

Tal y como explican en sus propias redes los promotores de los seráns de Castrelos, estos espacios surgen para, "como facían os nosos devanceiros" juntar personas, ofrecerles un lugar en el que descansar de sus ocupaciones y "pasar un bo rato xuntos". Se trata, en definitiva, "dunha xuntanza horizontal, autoxestionada, espontánea. Creada dende a base e sen interferencia de poderes públicos ou empresas".

Para seguir los pasos de los seráns de Castrelos es posible seguir a la cuenta @seransencastrelos. El último encuentro se celebró el pasado 23 de julio y el próximo se anunciará a través de este perfil.