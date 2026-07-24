Vigo Secreto: las quedadas para cazar Pokémon en la ciudad y "hacerse con todos"

El 15 de julio de 2016 se estrenó en España el juego Pokémon Go y se convirtió en un éxito absoluto. De los 21 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo de los primeros días se pasó a las 500 millones de descargas en menos de tres meses.

El concepto era totalmente novedoso: el universo Pokémon, la geolocalización, la realidad aumentada y la necesidad de moverse de manera física para capturar criaturas o visitar Poképaradas. Las plazas, los monumentos y las calles de cada rincón del mundo se convirtieron en parte de un inmenso tablero de juego.

En España, más de 3.000 personas se reunieron el 28 de julio en la Puerta del Sol en una de las primeras concentraciones masivas. En Galicia, y en Vigo, la fiebre por Pokémon Go tuvo también sus réplicas. En la ciudad olívica, Samil, Castrelos o la Alameda fueron los principales puntos de encuentro.

Primera gran concentración

De hecho, la primera gran concentración en la ciudad olívica fue el 30 de julio de 2016 en Samil; tan solo dos semanas después del lanzamiento de Pokémon Go se reunieron más de 400 entrenadores entre las 18:00 y las 20:00 horas en las proximidades de las pistas de patinaje.

Tal y como se refleja en la hemeroteca, la convocatoria fue impulsada por el proyecto local Isigano.com y la heladería Di San Remo. Además de colocar cebos, se sortearon 50 helados y una batería externa para teléfonos móviles.

En septiembre, la Alameda fue el centro de reunión de cientos de jóvenes y adultos como parte de una convocatoria a nivel nacional de manera simultánea en Madrid, Valencia, Sevilla, Gran Canaria y Tenerife.

Comunidad en Vigo

Diez años después, aquella fiebre inicial se ha sosegado, lo que no quiere decir que haya desaparecido; ni la afición por el juego ni las quedadas para cazar Pokémon en Vigo.

Así lo corrobora Aarón Castro, uno de los impulsores de las actuales quedadas de Pokémon Go en Vigo. A pesar de que hace diez años estaba "desconectado" de las quedadas en grupo, siempre había jugado aunque fuese de manera individual.

Con el tiempo, la comunidad antigua, "old school", se fue "rompiendo", pero a Aarón se le encendió una luz en 2023. "Fui a visitar a mi pareja en Eslovenia y no fui capaz de conectar con nadie para jugar", explica a Treintayseis. A través de la app Campfire, una de las principales para encontrar grupos de cazadores Pokémon, encontró uno con el que vivió el Go Fest de ese año.

"Jugué todo el evento con ellos y pensé que me encantaría que eso lo hubiese en Vigo, el buen rollo de la comunidad, lo que hacían entre todos...", añade. Así que, tras aterrizar de nuevo en Vigo, se puso manos a la obra. "Fue un boom", celebra.

Cerca de un centenar de personas

Hoy, esa comunidad sigue en pie, y en el último Go Fest celebrado en la ciudad el pasado 11 de julio se registraron 98 personas para participar a través de Campfire, un récord, aunque en la Alameda, donde se realizó el evento, se sobrepasaron los 110 entrenadores cazando Pokémon.

Para unirse a la comunidad Pokémon Go de Vigo hay tres vías; la primera, a través de Campfire; otra es contactando en el grupo abierto en Telegram; y también a través de Instagram. Además, no hay límite de edad: "Desde que puedas tener un móvil en la mano", indica Aarón, que añade que participan padres con niños de 6 y 7 años y todos juegan en las mismas condiciones.

"En esta comunidad intentamos juntar gente para jugar en los Community Days, en los días de incursiones y en las horas legendarias, para participar en todas las actividades que ofrece el juego y poder capturar a todos los Pokémon que nos aparecen en el mapa virtual de Vigo", explica.

Las quedadas suelen hacerse, también, en función de los eventos que se van publicando desde el juego: los lunes, aunque no suelen hacerse; los miércoles, en los que aparece un nuevo Pokémon; y los viernes y sábados o sábados y domingos.

Aarón resume el objetivo de manera simple: "Como dice en Pokémon, hazte con todos".