Vigo Secreto: el centro de formación que esconde el primer planetario de España y el segundo de Europa

Vigo cuenta con el mayor puerto pesquero de Europa. Un referente internacional cuya formación no se queda atrás gracias al Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, que cuenta con el primer planetario de España y el segundo de Europa.

Se trata de un Centro de Referencia Nacional en formación marítima y pesquera, ubicado en el número 55 de la avenida de Beiramar. El instituto imparte formación reglada en titulaciones como los grados de Máquina y Puente, además de las no regladas como Patrón Costero Polivalente.

Estas enseñanzas se completan con prácticas en empresa líderes del sector en Galicia. De hecho, la tasa de empleabilidad del centro es alta, gracias al fortalecimiento de un modelo educativo adaptado a las necesidades del tejido productivo y comprometido con la innovación y la mejora continua.

En concreto, la empleabilidad asociada a estas titulaciones supera el 90% tras la realización de las prácticas, consolidando al IPMPA como un centro estratégico para la formación de los profesionales del futuro en el ámbito marítimo y pesquero.

El centro ofrece una amplia gama de ciclos medios y superiores, cursos no reglados y títulos profesionales que cada curso forman entre 350 y 400 estudiantes. Las instalaciones incluyen talleres de motores, mecanizado y soldadura, simuladores de navegación y comunicaciones, además de una residencia para el alumnado.

Patrimonio industrial y formativo

El edificio está construido por Luis Laorga y José López Zanón, dos figuras claves de la arquitectura española del siglo XX. Gran parte de sus edificios están relacionados con la educación y se sitúan por toda España.

Sus obras más relevantes fueron realizadas entre los años 60 y 80, en las que aplicaron algunas de tendencias arquitectónicas más modernas de Europa. Entre ellas, se encuentra el entonces Instituto Atlántico de Pesca y Asuntos Marítimos, construido íntegramente en ladrillo y hormigón en 1963.

El edificio destaca por su estilo racionalista y moderno, con "volúmenes sencillos y funcionales, desprovistos de elementos ornamentales", como destaca el Festival Sinsal en su web, ya que este será uno de los espacios escogidos para abrir su edición de 2026.

"Debido a su tipología constructiva y a su diseño, se trata de un edificio único con una arquitectura singular y original", añade Sinsal, que un año más trata de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la Ría de Vigo, incluye la influencia del Camino Portugués y la conexión luso-galaica.

Primer planetario de España y segundo de Europa

Dentro de este centro de formación, que se convertiría en un referente en el sector pesquero español y europeo, se inauguró el primer planetario de España y el segundo de Europa. Se trata de uno de los elementos más destacados del complejo educativo, inaugurado oficialmente en 1966.

"Un hito histórico y técnico en España, ya que fue el primer planetario del país y el segundo de Europa en aquella época", inciden desde Sinsal, que recuerdan que la instalación sigue funcionando "con sus instrumentos clásicos" como una herramienta para la enseñanza de la astronomía náutica o la navegación estelar.

Durante una visita en diciembre, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, también destacó el enorme valor histórico y pedagógico de este espacio. La construcción cuenta con una bóveda celeste de ocho metros con la que los trabajadores del mar se forman en navegación astronómica, imprescindible si fallan los GPS u otros dispositivos electrónicos.