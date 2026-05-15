Vigo Secreto: esta es la playa más pequeña de toda la ciudad

Vigo presume de más de 9 kilómetros de playas a lo largo de su costa, a los que hay que añadir los que ofrecen las islas Cíes. Una amplia oferta, que consta de 56 arenales que oscilan en tamaños, tipos de arena y servicios.

Cuando se habla de playas viguesas, Samil y O Vao son referencia, especialmente por tamaño y, por tanto, por la cantidad de bañistas que acuden en verano, pero también de visitantes en otras épocas del año. La primera es la más grande de la ciudad: 1.115 metros de largo por 20 de ancho. En el caso de O Vao, es menor en longitud, algo menos de la mitad, 540 metros, mientras que la supera en anchura, con 75 metros.

Pero son muchas las calas y playas pequeñas que ofrece la costa viguesa. Algunas de ellas, de poco tamaño, como A Fábrica, en Teis, con 17 metros de largo y 9 de ancho, encajada entre el puerto deportivo de A Lagoa y un muelle, con arena fina de color crema. Muy cerca se sitúa A Manquiña, con 19 metros por 9, otro de esos pequeños arenales del litoral industrial y vecinal de A Guía que muchos vigueses conocen más por paseos de proximidad que por grandes jornadas de baño.

También en Teis figuran playas de tamaño reducido como Ríos Pilón, de 30 metros de largo por 20 de ancho, o Ríos Rampa, de 50 metros por 14, vinculadas al entorno de la antigua ETEA y a una costa que durante años ha convivido con usos portuarios, astilleros, espacios industriales y reclamaciones vecinales para ganar fachada marítima.

En este barrio, una de las más conocidas es A Punta, que alcanza los 70 metros de largo y 10 de ancho. En Alcabre encontramos O Cocho das Dornas, que mide 63 por 10 metros.

A Furna, la más pequeña

Playa de A Furna

Pero ¿cuál es la playa más pequeña de Vigo? Si atendemos a la información municipal, en cuanto a medidas, este reconocimiento se lo llevaría A Furna, una minúscula playa de la parroquia de Oia, con apenas 6 metros de largo por 7 de ancho.

Más que una playa al uso, en este caso hablamos de una pequeña hendidura costera entre rocas, de difícil acceso y marcada por su carácter discreto, casi secreto. De hecho, la ficha que ofrece la web del Concello de Vigo la describe como: "pequeño acumulo arenoso, confinado y protegido por grandes rocas; la arena es gruesa de color grisáceo con matices crema. Salvaje".

Se encuentra al final de la calle Subida a Radio Faro, en Oia, en una senda estrecha paralela a los edificios que acogen el Centro Oceanográfico de Vigo. El acceso, según la información oficial, es "peligroso, de fuerte pendiente y desnivel en el tramo final", por lo que "no es accesible para la mayoría de usuarios" al ser "muy exigente físicamente".

Un secreto que se esconde entre las 12 playas con bandera azul, que convierten a Vigo en la ciudad de España con mayor número de estos reconocimientos a sus arenales