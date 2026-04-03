Vigo Secreto: El monumento funerario medieval que forma parte del muro de una vivienda

De Vigo en el arranque de la Edad Media no se conoce mucho. Si se entiende que esta etapa arranca en el siglo IX, no es hasta un siglo después cuando se tiene la primera mención documental referente al territorio vigués, por la donación realizada por Ordoño II al obispo de Lugo del coto de Benevivere, hoy Bembrive, en el año 915.

Entre los siglos XI y XIII se construyeron hasta 15 iglesias románicas en la ciudad, de las que hoy todavía se conservan tres, Santiago de Bembrive, la de Santa María de Castrelos y la de San Salvador de Coruxo, además de vestigios conservados en los museos de la provincia y sepulcros localizados en el entorno rural.

Hay más restos medievales, pero más escondidos; o a la luz y a la vista de todos, pero cuyo desconocimiento es relevante entre los vigueses. De hecho, uno de ellos está muy cerca del Alcampo de Coia, un centro comercial que cualquier local podría ubicar fácilmente como referencia espacial.

Cerca del Alcampo, a menos de 200 metros, se encuentra la Plaza de la Consolación, sobre la que se alza la Parroquia de San Martiño de Coia. En este punto desembocan varias calles, como Núñez de Balboa y los Camiños da Raposa y da Barciela, además de la 1ª Travesía da Cordoeira.

En una pared exterior

Estela funeraria. Treintayseis

Es precisamente en la confluencia de la plaza con esta última calle donde se puede encontrar; más concretamente, en uno de los muros exteriores de la vivienda que hace esquina. Hasta hace poco, bajo la placa con el nombre de la calle se podían ver tres símbolos grabados en la piedra.

Son dos conjuntos de combinaciones circulares y una estrella de cinco puntas en relieve que forman parte de la construcción de la casa, apilado como un sillar más que se levanta desde el suelo. Aparece recogida, acompañada de una fotogrametría en 3D en el apartado de Patrimonio e Historia de la web del Concello de Vigo.

Según la información que se aporta aquí, se trata de una estela funeraria medieval con diferentes motivos decorativos de procedencia desconocida.

Información de un experto

Una información que amplía considerablemente el arqueólogo local José Manuel Hidalgo Cuñarro en una entrada de octubre de 2007 de su blog Vigoarqueológico.

Aquí, desgrana que fue descubierta hacia finales del pasado siglo y que, a pesar de que en su momento se dijo que se trataba de un petroglifo reaprovechado para construir la pared, "sin lugar a dudas nos encontramos ante una posible estela funeraria medieval que ha sido reutilizada, como gran sillar, en la construcción de la mencionada casa".

Se trata de una pieza en piedra de granito trabajado en forma rectangular, aunque destaca que en uno de los extremos, en el que está la estrella de cinco puntas, se redondea y acaba en forma semicircular. En cuanto a su tamaño, tiene 1,17 metros de longitud y un ancho que varía entre los 30 y los 27 centímetros, estrechándose en un punto hasta los 23 centímetros.

Más recientemente, Irene Rivas, @saquisequi en Instagram, compartía un reel en el que hablaba de esta estela funeraria y, según informa en el vídeo, fue reutilizada para la construcción de la casa en 1920.

Hoy, sobre este monumento funerario ya no está la placa de la calle y el muro ha sido limpiado, si observamos la imagen que regala Google Maps de enero de 2022.