Vigo Secreto: La Reconquista de Vigo en la que apareció (y desapareció) Cobi en A Laxe Treintayseis / 'Ash' Santos

En marzo de 2022, durante la celebración de la Reconquista de Vigo, la ciudad recibió la visita inesperada y poco apreciada de una de las mascotas olímpicas más reconocidas mundialmente: Cobi, imagen icónica de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

En el entorno del centro comercial A Laxe aparecieron al menos tres dibujos del personaje perruno diseñado por el diseñador valenciano Javier Mariscal. Uno, en la puerta de una caseta al lado de la Estación Marítima, al pie de una de la zonas de atraques del Náutico. En él se podía ver cómo asomaban las manos, las orejas y los ojos de Cobi.

Otro, en una papelera en el principio de la rampa que conecta el Náutico con el Casco Vello, en el que se atisbaba las orejas y los tres pelos sobre la frente del símbolo de Barcelona 92 dibujadas en el exterior y los ojos en el interior del recipiente.

Un tercero, en el segundo tramo de esa misma rampa, en uno de los laterales de acceso al centro comercial; en este caso, la mascota mundialista aparecía montado en una moto.

Dibujo de Cobi en uno de los accesos al Centro Comercial A Laxe. Treintayseis

Un ojo experto

Lo cierto es que estos dibujos trazados en la zona del puerto pasaron totalmente desapercibidos para la gran mayoría de vigueses, afanados en celebrar la Reconquista. Pero hubo alguien que sí que reparó en ellos, un ojo experto que en ese tiempo estaba haciendo una tesis sobre el grafiti en Vigo.

Fue Alberto 'Ash' Santos, artista vigués, que en un paseo matinal advirtió un nuevo "elemento decorativo", al que rápidamente le puso nombre y apellido: Cobi, de Mariscal. "Viví todo lo de Barcelona 92 muy de lleno, recuerdo coleccionar con mis abuelos cupones del Cola-Cao de Cobi para conseguir un regalo", explicaba a Treintayseis días después.

Posteriormente, su padre le descubrió el "Cobi motorizado". Le envió una foto para que el experto lo "autentificase".

¿Eran auténticos?

Dibujo de Cobi en una papelera, donde se pueden apreciar las orejas. Foto: Treintayseis

La pregunta era si la autoría de los dibujos era la oficial, si el propio Mariscal había dejado ese rastro por el puerto. Pero, ¿por qué iba a estar el artista valenciano en Vigo? La respuesta es sencilla: el "padre" de Cobi había estado presente en la ciudad olívica formando parte del jurado de la 15ª Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda Francisco Mantecón.

Para mayor confirmación, 'Ash' decidió ir a la fuente directa: entró en el perfil de Instagram de Javier Mariscal y le envió la foto de su descubrimiento. "Me respondió con tres stickers de Cobi y un 'ostras, sí'".

Como una suerte de arte urbano efímero, los tres dibujos fueron desapareciendo del entorno. El primero en ser descubierto fue, también, el primero en desaparecer. Fuentes de la Autoridad Portuaria confirmaron en aquel momento a este medio que desconocían la existencia de ese dibujo; había sido, quizás, un equipo de limpieza que no había reparado en la autenticidad del Cobi que asomaba en la puerta.

Imágenes con tres días de diferencia, la segunda ya sin el dibujo de Cobi. Fotos: Alberto "Ash" Blanco (izq.) y Treintayseis (dcha.)

Tampoco queda hoy rastro de los otros dos dibujos, que fueron desapareciendo con el tiempo, igual que habían pasado desapercibidos durante esos días para los vigueses.

Hoy, no queda más que la evidencia fotográfica que acompañaba a la noticia de aquel 30 de marzo de 2022.