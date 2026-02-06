Vigo Secreto: El origen del nombre del barrio vigués marcado por los tranvías y las 'leiras'

Vigo es una ciudad de barrios, con límites difusos en el que una calle puede llegar a estar, a la vez, en dos barrios diferentes. El vigués remarca su procedencia para presentarse o para definirse; no es lo mismo ser de Coia, de Teis, del Calvario o de la Travesía.

Dentro de la primera denominación, "ser de Coia", también hay una suerte de subgéneros, que todavía puntualizan más el origen del que se presenta como de un lugar; es el caso de As Travesas o las Traviesas, que tiene eje central en la Plaza de América y que se desparrama en las direcciones que surgen con este cruce de caminos como punto de partida.

Son siete las calles, seis de ellas avenidas, que parten de la plaza: Gran Vía, López Mora, calle de La Coruña, Avenida de Castelao, Fragoso, Florida y Avenida de Castrelos. Si pusiésemos un compás sobre el punto central de la Plaza de América, se podría trazar una circunferencia para tratar de delimitar As Travesas, aunque seguro que nadie se quedaría satisfecho.

Según recoge Iván Sestay Martínez en el tomo dedicado a Coia de Toponimia do Val do Fragoso, As Travesas era un lugar (subaldea) repartido entre los barrios del Chouso (no Chouzo, aclara en autor), Quintela y Peniche, y no un barrio de la "Coia histórica".

Si atendemos al blog Vigo360, allí se encontraba uno de los límites entre los ayuntamientos de Vigo y Bouzas, cuando todavía no se habían anexionado, aunque la primera casa se construyó en el 1900 y "era propiedad de José Espinosa Rodríguez, cronista oficial de la ciudad".

Tranvías

Plaza de América en los años 70. Foto: Vigopedia

As Travesas también tiene un hito importante dentro de la historia de la ciudad, ya que con la puesta en marcha de los tranvías eléctricos, un paso adelante en la movilidad de la ciudad, en 1914, fue el lugar escogido para trasladar, en 1915, las oficinas de la compañía de transporte desde la calle Concepción Arenal.

Allí, en la que ahora es la entrada a Coia y a la Avenida de Castelao, se situaron las cocheras de los tranvías, que circularon por la ciudad hasta el 31 de diciembre de 1968.

Crecimiento

Lo cierto es que desde mediados del siglo pasado el barrio comenzó a cobrar vida, gracias al crecimiento brutal que tuvo Vigo durante esas décadas, en el que la zona de As Travesas comenzó a acoger parte de la migración interior desde otros puntos de Galicia y a convertirse en zona de nueva construcción.

Para hacerse una idea del paso del tiempo por la zona, valga la recreación virtual de cómo era en 1968 que compartió en su canal de Youtube Benito Montenegro.

Con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la ciudad; se construyó el primer centro comercial de Vigo, el Centro Comercial Camelias, se trasladaron los juzgados desde Príncipe a la calle Lalín y también acogió edificios administrativos, como el de la Agencia Tributaria.

Ese eje sobre el que gira la vida del barrio también llevó el nombre del barrio: era la plaza As Travesas. En 1944, con Rafael J. Portanet como teniente de alcalde, se advirtió al Gobierno Civil de Vigo de la duplicidad de nombres derivados de la anexión de Bouzas y Lavadores.

Esto supuso que la plaza cambiase a "de América" y la carretera de Vincios tomase el de Avenida de Castelao.

El crecimiento tanto del barrio como de la ciudad ha ido acompañado de la metamorfosis de este cruce de caminos; primero, con la creación del túnel que desvía el tráfico de manera subterránea y que enlazó López Mora y Gran Vía con Castelao. Además, se le dotó de un gran monumento, la Puerta del Atlántico.

Más recientemente, convertida ya en el punto de encuentro para las celebraciones de los aficionados del Celta, la plaza se humanizó y se peatonalizó, creando una zona de paso peatonal con red semafórica que permitía hacer "líneas rectas" en lugar de rodear la circunferencia para llegar de un lugar a otro.

¿Por qué As Travesas?

Según recoge Sestay, el topónimo de Travesas es "más antiguo de lo que se suele insinuar", ya que aparece en la demarcación de 1529.

Para conocer el origen del nombre hay que atender al significado de "travesa", que en gallego puede designar una pieza colocada en horizontal o transversal como apoyo; en el ámbito ferroviario, se trata de la pieza sobre la que se afirman y unen los carriles de hierro.

Pero a pesar de que muchos vigueses, incluidos los propios naturales del barrio, piensan que son esas "travesas" de las vías las que dan nombre a la zona, sino que tienen un sentido agrario, tal y como explica Sestay.

El origen estaría, entonces, en unas leiras atravesadas, puestas en perpendicular con respecto a otras. Así, "as leiras travesas" que se extendían por la zona fueron las que dieron nombre al barrio, pero con la progresiva desaparición de la palabra "leiras", y que tiene como resultado el ya conocido de "As (leiras) Travesas".

Se remonta, por tanto, a mucho antes de la existencia del tren y de estas vías férreas.

También hay otras teorías erróneas del origen toponímico, jugando con la etimología de "travesas", como adjetivo, que aunque podría sustentarse en historias populares de la zona, no se ajustan a la realidad.