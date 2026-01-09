Vigo Secreto: el marco medieval que separaba las parroquias de Vigo, Sárdoma y Freixeiro

Dónde acaba Coia y dónde empieza Bouzas o dónde empieza Castrelos y dónde acaba Beade son preguntas que muchos vecinos de estos lugares no sabrían responder, incluso Google Maps mediante. Los límites territoriales de las parroquias y los barrios son difíciles de identificar, pero ya en la Edad Media se resolvieron estas perennes incógnitas, gracias a los marcos.

Los marcos son elementos naturales, generalmente piedras, que servían para establecer los límites de las distintas parroquias. Vigo contaba con varios ejemplares y uno de ellos se encuentra en la actualidad en pleno centro de la ciudad, a apenas un paso de la Plaza de España y su mítico monumento a Los Caballos.

Se trata del marco do Couto y está situado en la Praza Santa Rita, a tres minutos andando de la Cidade da Xustiza de Vigo. Concretamente, la piedra, que alcanza el metro de altura, está en la entrada de la moderna iglesia de San Xosé Obreiro, frente a la puerta monumental de Santa Rita.

Detalle del marco do Couto, en el que se distingue la palabra 'Vigo' Treintayseis

El Marco do Couto cuenta con varias inscripciones que señalan la parroquia en la que te encuentras. Una cara tiene inscrita una F, indicando que el lugar donde se localiza es Freixeiro. Por la otra cara, se encuentra una perfecta S que nos dirige hacia Sárdoma. En la parte frontal, además, se puede percibir el nombre de la ciudad, Vigo, en referencia a la parroquia Santiago de Vigo.

Referenciado en un catastro de 1752

El marco do Couto —su nombre proviene del barrio en el que se sitúa, O Couto— está referenciado en uno de los catastros más extensos y relevantes de la Corona de Castilla, el denominado Catastro del Marqués de Ensenada. Este documento fue comandado en 1749 como paso previo a una reforma fiscal en el territorio castellano.

Imagen del marco do Couto, en el que se puede apreciar la F de Freixeiro Treintayseis

En la Edad Moderna, el Reino de Castilla tenía un sistema fiscal "basado en la desigual contribución de los distintos grupos sociales y en la imposición indirecta", según se explica en Galiciana. El Marqués de la Ensenada, entonces secretario de Estado y del Despacho de Hacienda de Fernando VI, intentó simplificarlo, sustituyendo las "complicadas rentas provinciales por un solo impuesto".

Así, pretendía seguir el modelo que se aplicaba en la Corona de Aragón, con la llamada Única Contribución. Ahora bien, dicha reforma fiscal nunca llegó a instaurarse, pero sobrevivió este histórico catastro que supone una "fuente primordial" para conocer la realidad socioeconómica y demográfica de los territorios que pertenecían a Castilla.

El documento contiene información relevante sobre los nombres de las localidades, la titularidad de los territorios, sus límites y extensión, así como los cultivos, árboles, ganado y minas que se situaban en cada parroquia de la Corona. También se señala las principales actividades comerciales y los principales mercados de las villas.

Página del Catastro del Marqués de la Ensenada Ministerio de Cultura

En el caso de Vigo, el "interrogatorio" se llevó a cabo en el mes de febrero de 1753. Entonces, los territorios de la villa comprendían las parroquias de Santa Eulalia de Alcabre, Santa Marina de Cabral, San Cristóbal de Candeán, Santa María de Castrelos, San Fausto de Chapela, San Andrés de Comesaña, Santo Tomé de Freixeiro, Santa Cristina de Lavadores, San Pedro de Sárdoma, San Paio de Navia, San Miguel de Oia, San Pedro de Matamá, San Salvador de Teis, San Vicente de Trasmañó, Santiago de Vigo y la propia Villa de Vigo.

En otro documento, que se puede recuperar en la web del Ministerio de Cultura, también podemos encontrar referencias a la parroquia de San Martiño de Coia. En este caso, su "interrogatorio" se llevó a cabo el 22 de noviembre de 1751.