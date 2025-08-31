Vigo Secreto: la calle más estrecha de la ciudad, un camino sin salida sin placa hasta 2014

El callejero de Vigo cuenta con casi 1.800 calles distribuidas por el centro y las 17 parroquias que conforman la ciudad. Pero sólo una de ellas puede llevarse el título de la calle más estrecha.

Vigo cuenta con vías tan anchas como la Avenida de Castelao, formada por seis carriles para los coches y un gran parque lineal para el disfrute de los vecinos. Otras, parecen infinitas, como la Avenida Ricardo Mella, que se extiende casi nueve kilómetros.

Por no mencionar alguna de las calles más empinadas que podemos encontrar en el mismísimo Casco Vello y que arruinan la visita a miles de turistas. Todas y cada una de ellas guarda su historia y la de cientos de personas que hacen vida sobre su asfalto.

Ahora bien, muy pocos han podido pisar la calle más estrecha de la ciudad. Pasa tan desapercibida que el Concello le colocó recientemente su propia placa identificativa, en el año 2014.

Calexón do Chinito, Vigo Treintayseis

Se trata del Calexón do Chinito, un pequeño camino sin salida que puede presumir sin duda de ser una de las calles más estrechas de Vigo. Tan solo se necesita un paso para recorrer el ancho de este callejón situado en pleno centro, a la altura del número 70 de la calle Arenal.

En el libro Odonimia de la provincia de Pontevedra: Vigo, Daniel Antomil explica que el pasadizo apareció por primera vez en un callejero en el año 1954, lo que indica lo poco conocida que era esta calle por la ciudadanía de Vigo. Y es que tampoco aparecía en Google Maps hasta hace un par de años.

Calexón do Chinito Treintayseis

Además, como ya recogió Treintayseis en 2023, el origen del nombre no corresponde con ninguna nacionalidad, sino que todo apunta a que se tomó de referencia un antiguo bar que existía en la zona del Arenal.

Grafitis y una red protectora

La calle es poco conocida y pasa tan desapercibida hasta por las autoridades que su estado deja mucho que desear. Los tags llenan sus paredes y el desprendimiento de restos de los edificios que resguardan esta pequeña calle ponen en peligro a quien se atreve a acceder al callejón.

Los pocos vecinos que viven en los dos portales que se sitúan en el Calexón do Chinito tienen que sobrellevar esta inseguridad en su día a día, siendo conscientes que quienes pasan por delante de su calle no conocen de su existencia.

Calexón do Chinito Treintayseis

Además, alguno de los portales muestra un estado de abandono similar al número 72 de la calle Arenal, que da la bienvenida a la calle más estrecha de Vigo. Este edificio y el centro de formación profesional Seforma protegen un callejón en el que Peter Parker se podría transformar en Spiderman.