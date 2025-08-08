Vigo Secreto: la centenaria taberna donde se reunieron los grandes intelectuales de la ciudad

Las calles del centro de Vigo fueron escenario de miles de sucesos e historias a lo largo de los años, que siempre han sido tema de conversación en cada taberna, cafetería o bar de la ciudad. Más de un local ha sobrevivido el paso del tiempo y puede presumir que bajo su techo se refugieron algunos de los intelectuales más importantes de la época.

Ahora bien, hay un establecimiento que destaca por encima del resto en este sentido. Se trata de la Taberna Eligio, fundada en 1920 en 4ª Travedía da Aurora.

El considerado bar más antiguo de Vigo ha sido el punto de reunión de referencia para los intelectuales locales a lo largo de sus 105 años de historia.

"Taberna centenaria de Vigo desde 1920. Santuario de grandes pintores, xente das letras e ilustres bebedores", se puede leer en una placa situada en la entrada del local, que luce y comparte con orgullo su mítica historia en sus paredes.

Artistas de la talla de Álvaro Cunqueiro o Laxeiro se daban cita en las mesas de Eligio, matando largas tardes con tertulias interminables. Unos encuentros que siempre han tenido el vino como protagonista.

No solo escritores y pintores se reunían en esta centenaria taberna, también lo hacían los perdiodistas de la época. En especial, los trabajadores del extinto Pueblo Gallego, que trabajaban a a apenas unos metros de distacia, en la actual delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Merece la pena comer en su interior sólo para observar sus paredes. Decenas de libros, cuadros y recuerdos de cada uno de los autores que pasaron por Eligio decoran cada rincón del bar, toda una exposición de la cultura local por buen vino y una ración de comida tradicional gallega.

La taberna del inspector Leo Caldas

Este centenario bar no sólo ha sido escenario de charlas sobre el día a día, política o deporte, sino que también ha servido como punto de inspiración para algunos de sus clientes habituales.

Es el caso de Domingo Villar, que solía frecuentar la Taberna Eligio. El famoso escritor vigués pasó su infancia entre las mesas de este mítico establecimiento, acompañando a su tío Cesáreo que era amigo del primer propietario.

Eligio significaba tanto para Villar que decidió inmortalizarlo entre las páginas de alguna de sus más importantes novelas. El célebre inspector Leo Caldas buscaba refugio en esta taberna para tomarse unos vinos y unas tapas para después resolver sus casos.

El éxito de las novelas de Domingo Villar y su personaje principal, Leo Caldas, han dado a conocer a Eligio a todo el mundo. Cientos de personas tienen en el local una parada obligatoria durante su visita a Vigo para revivir las viviencias del inspector.

Además, múltiples producción han escogido la Taberna Eligio como una de sus localizaciones. Cabe destacar -cómo no- el thriller "La playa de los ahogados", dirigida en 2015 por Gerardo Herrero e inspirada en las obras de Villar.