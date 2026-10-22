El evento, organizado por Acmfarma, se ha consolidado como un referente nacional para reconocer la dedicación de los profesionales de la salud

Vigo acogerá el 7 de noviembre la IV Edición de los Premios Excelencia Farmacéutica

El próximo 7 de noviembre, el Pazo de los Escudos en Vigo se vestirá de gala para celebrar la IV Edición de los Premios Excelencia Farmacéutica, un evento que reconocerá la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan cada día por la salud de las personas.

Organizados por Acmfarma, estos premios se han consolidado como un referente nacional, con el objetivo de honrar la labor del farmacéutico como figura clave en la atención sanitaria. La cita contará con la presencia de grandes nombres del sector, así como con rostros conocidos del ámbito divulgativo y académico.

El CEO de Acmfarma, Juan Carlos Ogando, explica que con este nuevo evento “queremos rendir homenaje a quienes hacen de la farmacia un espacio de salud, cercanía y confianza, dando un servicio esencial a los ciudadanos”.

Siete categorías y sus nominados

En la categoría de Premio a la Innovación Farmacéutica, optan al galardón Antonio Hoys García (@antoniohoys, Sevilla), Iñigo Asenjo, CEO de Farmaliberty (@asenjojimenez_inigo y @grupofarmaliberty, Jerez de la Frontera), y Cristina Lucas de Farmaval (@cristinalucasfarmaval, Cataluña).

Por el Premio Mejor Farmacéutico Comunicador competirán Macarena Carranza (@macarenacarranza_ivb, Valencia), María Cacabelos (@farmaciamariacacabelos, León) y M. Paz Pellús (@Maypa_, Madrid).

El Premio Joven Promesa cuenta entre sus aspirantes con Carla Escuder (@carla_escuder, La Sénia, Cataluña), Carlota Serra (@conoceteysana_, Barcelona) y Emma Camarasa (@emmaceutica, Barcelona).

En la modalidad de Premio Técnico Destacado en Farmacia, los nominados son Carlos Duro (@carlosdugo, Madrid), Leticia Naranjo (@letiixplica, Madrid) y David Sánchez (@dsmfarmacia, Andalucía).

El reconocimiento a la Farmacia Gallega Destacada disputará su galardón entre la Farmacia Carmen Outeda (@farmacia_carmen_outeda, Bueu, Pontevedra), Gil-Pérez CB (@farmaciagilperez, Ourense) y Marta Viguera (@farmaceutica_mera, Oleiros, Coruña).

Por su parte, al Premio Farmacia Destacada optan la Farmacia El Bierzo (@farmaciabierzo, León), la Farmacia Elena Brosed (@laboticadeelena, Zaragoza) y la Farmacia Carme Mestres (@farmaciamestres, El Vendrell, Barcelona).

Finalmente, el máximo galardón, el Premio a la Excelencia Farmacéutica, tiene como nominados a Emilio García (@emilio.gar.jim, Granada), Marian Garcia (@Boticariagarcia, Madrid) y Sara Valverde (@Farmamundi, Madrid).

El jurado, presidido por Fran Diéguez, contará con reconocidas personalidades del sector: Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso y Montse Iracheta, quienes valorarán las candidaturas en las siete categorías, desde la innovación y la comunicación hasta la excelencia global en farmacia.La gala estará amadrinada, por cuarto año consecutivo, por Gema Herrerías, referente en dermofarmacia y divulgación en salud. Presentará el acto Yolanda Galiana, farmacéutica alicantina volcada en mejorar la atención farmacéutica al paciente y el asesoramiento en salud femenina.