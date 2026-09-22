La Xunta apuesta por Vigo como motor de la ingeniería biomédica en la sanidad pública

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este martes la apuesta de la Xunta por hacer de Vigo el motor de la integración de la ingeniería biomédica en la sanidad pública, gracias a la creación de esta categoría profesional y a la convocatoria de las primeras plazas fijas este mismo año.

Así lo afirmó durante la inauguración de las II Jornadas de Ingeniería Biomédica, donde estuvo acompañado por el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente.

Allí, Gómez Caamaño destacó las capacidades de los profesionales de la ingeniería para conectar la tecnología con las necesidades asistenciales de los pacientes, ya que contribuyen a la gestión y evaluación de la tecnología biomédica, a la innovación, a la salud digital y al análisis de datos, pero también a revisar y optimizar procesos y circuitos hospitalarios para hacerlos más eficientes. Una vez confirmada la mejora que pueden aportar a la sanidad pública, en 2025 se creó la categoría estatutaria de ingeniero e ingeniera biomédica en el Sergas y este mismo año se convocaron las primeras plazas estables de esta categoría.

Formación de excelencia

El conselleiro de Sanidade puso de relevancia la experiencia y excelencia de la Universidade de Vigo en el ámbito de las ingenierías, que se suman a la capacidad asistencial, tecnológica, docente e investigadora del Hospital Público Álvaro Cunqueiro y del resto del área sanitaria de Vigo.

Gómez Caamaño subrayó que la formación no se circunscribe a las aulas, sino que los futuros ingenieros biomédicos también se forman en los hospitales públicos, en contacto con el personal del Servizo Galego de Saúde, con la tecnología biomédica y con las necesidades reales de la asistencia sanitaria.

Indicó que el Sergas y la Universidade de Vigo vienen desarrollando esta colaboración para la formación teórico-práctica del Grado en Ingeniería Biomédica, mediante un convenio de 560.000 euros. A esto se suma también un convenio específico para la docencia del Máster en Ingeniería Biomédica, con 75.000 euros. Además, el nuevo concierto entre el Sergas y las tres universidades públicas gallegas incorpora expresamente tanto este grado como el máster y consolida la colaboración docente e investigadora con los centros sanitarios gallegos.