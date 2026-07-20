Vigo realiza por primera vez en Galicia una innovadora intervención para tratar aneurismas de aorta

El Área Sanitaria de Vigo ha realizado por primera vez en Galicia una reparación endovascular del arco aórtico mediante la implantación de una prótesis de última generación, en una intervención desarrollada por la Unidad de Aorta Compleja, integrada por profesionales de los servicios de Cirugía Cardíaca y Cirugía Vascular.

Es la primera vez que se emplea esta técnica en Galicia y la segunda ocasión en la que se lleva a cabo en España.

El procedimiento permitió tratar un aneurisma localizado en el arco aórtico, una de las zonas más complejas del sistema cardiovascular. Hasta ahora, este tipo de lesiones requerían habitualmente una cirugía abierta, con apertura del tórax y un elevado riesgo quirúrgico. Sin embargo, con la nueva técnica, la prótesis se introduce mediante catéteres a través de las arterias y se despliega desde el interior de la propia aorta, evitando la necesidad de abrir el tórax y de suturar la prótesis directamente.

Este dispositivo incorpora ramas específicas para mantener el flujo sanguíneo hacia las arterias que irrigan la cabeza y los miembros superiores, adaptándose a la anatomía del paciente y permitiendo reconstruir el arco aórtico mediante un abordaje endovascular.

La técnica supone un importante beneficio para los pacientes seleccionados, al reducir la agresividad de la intervención, minimizar el riesgo asociado a la cirugía convencional y favorecer una recuperación mucho más rápida, que puede situarse entre las 24 y las 48 horas.