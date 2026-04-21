Sanidade garantiza asistencia a los pacientes de Vigo que cambien de Povisa al Cunqueiro

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado que se "dará respuesta" a las necesidades de asistencia de todos los pacientes del Área Sanitaria de Vigo que decidan cambiar el hospital Ribera Povisa como centro de referencia por el Álvaro Cunqueiro.

Así lo ha señalado a Europa Press en la mañana de este martes, subrayando que por ahora no se conoce el dato de personas que han decidido cambiarse de hospital. Sin embargo, ha dicho, el Cunqueiro es un hospital "excepcional" y "bien dimensionado", por lo que "no cabe duda" de que "daría respuesta" a las necesidades asistenciales de la población que lo solicite.

"Cuando tengamos el dato ya hablaremos de si el hospital público Álvaro Cunqueiro puede o no asumir esa asistencia. En caso de no poder asumirla, haremos para asumirla", ha subrayado el responsable del departamento sanitario autonómico.

Asimismo, Caamaño ha sido preguntado por la inspección realizada precisamente en el servicio de Dermatología de Povisa, indicando que ya terminó y ahora se está valorando si hay que tomar alguna medida más. "Desconozco si hay propuesta de sanción", ha matizado, tras ser cuestionado al respecto por los periodistas.