Vigo pide revertir el recorte de población sanitaria que desvió 300.000 pacientes en 2013

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamó esta mañana a la Xunta de Galicia que reponga la población de referencia del área sanitaria de Vigo, que fue reducida en 2013, para que el Hospital Álvaro Cunqueiro vuelva a ser el centro de referencia para los pacientes de cirugía cardíaca.

De este modo, expresó su apoyo a la reivindicación de los especialistas del servicio de cirugía cardíaca del hospital vigués, que solicitan recuperar a los pacientes que desde hace doce años son intervenidos en Santiago de Compostela, después de que el Sergas redujera la población asistencial asignada, desviando a unos 300.000 potenciales pacientes de las áreas de Pontevedra y O Salnés, que hasta ese momento eran atendidos en Vigo.

Caballero subrayó que, en la actualidad, el plazo y la lista de espera para una operación cardíaca en el hospital de Vigo es menor que en Santiago, por lo que los pacientes derivados se encuentran en "peores condiciones". Además, destacó que Vigo cuenta con "especialistas excepcionales", por lo que no se entiende que “se retiraran esos pacientes a Vigo”.

Por último, criticó los "privilegios feudales" que, a su juicio, la Xunta mantiene con Santiago de Compostela en relación con la facultad de Medicina y el servicio de cirugía cardíaca.