Pacientes y supervivientes de cáncer piden en Vigo una atención más humana
Entre otros aspectos, reclaman una mayor formación de los profesionales en aspectos como la comunicación de malas noticias. Lo anterior, para reducir el sufrimiento que provoca el diagnóstico
Pacientes, supervivientes y familiares reclamaron en Vigo, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer, una mayor humanización en la atención sanitaria. También que se conciba de una manera más integral.
Tal y como explican desde la AECC, esta visión humanizadora "es especialmente importante" debido a que la enfermedad atraviesa procesos largos, decisiones complejas y un impacto que trasciende a lo estrictamente biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral.
Isabel Velasco, paciente; María Luisa Otero, superviviente; Mónica Cortés, familiar y María Tallón, Responsable Unidad de hemato-oncología pediátrica, acompañadas por Carmen García, coordinadora de la Atención al Paciente y Usuario de la Asociación Española Contra el Cáncer, han puesto voz, desde la sede de la AECC en Vigo, a la necesidad de adoptar un nuevo modelo.
Su opinión es la que conforma este nuevo concepto de humanización presentado por la Asociación Española Contra el Cáncer y que surge tras un amplio y ambicioso proceso de escucha a los pacientes oncológicos y a sus familiares para incorporarlos en el proceso de definición y diseño del modelo, con el fin de conocer qué aspectos y temas son prioritarios para ellos y poner en marcha un programa de acompañamiento a centros sanitarios y sociosanitarios.
Este programa estaría basado en 4 dimensiones estratégicas: la atención integral a la persona buscando su bienestar psicológico, social y físico; la autonomía y participación de las personas con cáncer -garantizar que cada persona pueda comprender su situación, tomar decisiones informadas y participar activamente-, nuevos espacios asistenciales -tiempos de espera, los circuitos asistenciales y, especialmente, la preservación de la intimidad- y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios. Esto último se lograría, tal y como explican desde la Asociación Española Contra el Cáncer impulsando formación especializada en áreas clave como la comunicación de malas noticias para reducir el sufrimiento que provoca el diagnóstico y fortalecer el vínculo terapéutico.