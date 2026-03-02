Hacer deporte antes de una operación es beneficioso en la recuperación, según un estudio en Vigo

Residentes del Área Sanitaria de Vigo participaron en un trabajo que evidencia la utilidad del deporte antes de una operación para una optimización de la recuperación en el periodo posquirúrgico. José Carlos Diz, especialista en Anestesiología y Reanimación del Hospital Álvaro Cunqueiro e investigador adscrito al grupo WellMove Research de la Universidade de Vigo fue el encargado de dirigir el trabajo.

Pablo Díaz y Eva Diz, pertenecientes a las especialidades de Medicina Interna y Oncología Médica se sumaron a este proyecto que, según Díaz "confirma con datos sólidos algo que xa intuíamos na práctica clínica" que es que "preparar ao paciente antes da cirurxía, a través de programas estruturados de exercicio físico, pode marcar unha diferenza significativa na súa recuperación posterior".

Esta optimización pasaría por una recuperación posterior más rápida y una mayor autonomía para el paciente en las siguientes semanas a la intervención.

El artículo se ha publicado recientemente en la BJS Open, publicación científica del ámbito de la cirugía. Para llevarlo a cabo se analizaron 21 ensayos clínicos y 1.649 pacientes, de ellos, 828 participaron en programas de ejercicio preoperatorio.

La baja capacidad cardiorrespiratoria está asociada a un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad perioperatoria.