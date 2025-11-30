Vigo premia a la élite farmacéutica en una gala que reconoce la excelencia del sector

Vigo celebró este fin de semana la III Edición de los Premios Excelencia Farmacéutica, una cita que reunió a más de 300 profesionales en el Hotel Pazo Los Escudos y que contó con la presencia del alcalde Abel Caballero, convertido en uno de los grandes defensores del papel social de las farmacias.

La gala, organizada por ACMfarma, distinguió a los mejores farmacéuticos y farmacias de España, consolidándose como uno de los encuentros de referencia para el sector.

“Las farmacias son el primer eslabón de la cadena de salud”, subrayó el CEO de Acmfarma, Juan Carlos Ogando, durante una ceremonia en la que se premiaron siete categorías.

En cada una de ellas, el jurado, formado por referentes del sector como Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso y Montse Iracheta, evaluó la trayectoria, innovación, comunicación y compromiso social de los candidatos procedentes de toda España.

Entre los galardonados destacó la farmacia Cimadevila, de Boiro, reconocida como Farmacia Gallega Destacada, mientras que la Farmacia Masquefa, de Barcelona, obtuvo el premio a Farmacia Destacada en España.

César Pla, de Alicante, fue distinguido como Joven Promesa, y Mónica Lizondo, de Barcelona, recibió el Premio a la Innovación Farmacéutica. El reconocimiento al Técnico Destacado recayó en Angie Mejías, también de Barcelona, y el de Mejor Farmacéutico Comunicador fue para la madrileña Pilar de Pedro.

El galardón principal, el Premio Excelencia Farmacéutica, se entregó a la mallorquina Teresa Bonnín.

Caballero, muy aplaudido por los asistentes, remarcó que las farmacias son lugares en los que "depositamos nuestra confianza como figura clave en la atención sanitaria".

Sus palabras resonaron en una sala llena de profesionales que, como apuntó el presidente del jurado, Fran Diéguez, "son todos ganadores, pese a la difícil elección".

La gala estuvo amadrinada, por tercer año consecutivo, por Gema Herrerías, referente en dermofarmacia, y presentada por la farmacéutica Yolanda Galiana y el inmunólogo Alfredo Corell, dos voces consolidadas en la divulgación sanitaria.