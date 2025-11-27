El único árbol de Vigo que no tiene luces: El de la Asociación Española Contra el Cáncer

Hay un árbol de Vigo que -al menos, de momento- no está iluminado. Se trata del que la Asociación Española Contra el Cáncer ha dejado instalado en la Alameda de Praza Compostela, y que se irá encendiendo, progresivamente, atendiendo a las colaboraciones desinteresadas de los ciudadanos vigueses.

Se trata de la iniciativa "Luces contra o cancro", con la que la AECC quiere avanzar y buscar financiación en la línea de avanzar en la investigación oncológica. Así, cada donación contribuirá a encender el árbol de manera progresiva. "Simbolizará como as doazóns para a investigación oncolóxica de toda a sociedade contribúen a aumentar a supervivencia en cancro e a iluminar o camiño das persoas con cancro e o dos seus familiares atendendo as súas necesidades", dicen desde la AECC.

Las donaciones, encaminadas a la lucha por la supervivencia -se quiere superar el 70% en el horizonte 2030- deberán hacerse de manera digital en la web https://luces.contraelcancer.es.

La presidenta provincial de la asociación, Ana García, afirmó que esta iluminación simbólica "é unha oportunidade para visibilizar o esforzo de todos e todas contra o cancro e unir este Nadal á sociedade viguesa fronte ao cancro”.

Según las mismas fuentes, la AECC en Vigo lidera el esfuerzo para disminuir el impacto de esta enfermedad. Actualmente, la entidad impulsa la mayor red de investigación con 2.300 profesionales en 146 centros de investigación y 38 provincias. Consiguió 366 avances en 2024.

Solo en la provincia de Pontevedra se diagnosticaron en 2024 un total de 6.371 nuevos casos de cáncer, 17 cada día.