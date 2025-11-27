Fran Diéguez, jurado de los Premios Excelencia Farmacéutica: "Somos una voz muy importante de educación"

Fran Diéguez, presidente del jurado de los Premios de Excelencia Farmacéutica que se celebrarán en Vigo este 29 de noviembre Cedida

La pandemia recordó a cada ciudadano y ciudadana del mundo la relevancia de la encomiable labor de los trabajadores sanitarios. Galicia y Vigo siguen siendo conscientes de ello y, por ello, reconocerán este sábado 29 de noviembre el trabajo de los farmacéuticos y farmacéuticas, con la celebración de la III Edición de los Premios Excelencia Farmacéutica en el Pazo de los Escudos.

Por tercer año consecutivo, la ciudad olívica recibirá a los mejores profesionales del sector, en un evento que trata de "dar luz a proyectos y personas que realmente están haciendo una labor en pro de la salud y de la prevención". Estas son palabras de Fran Diéguez (1984), farmacéutico y divulgador gallego especializado en dermofarmacia, que preside desde su primera edición el jurado de los Premios de Excelencia Farmacéutica.

Tras más de una década ejerciendo como adjunto en farmacia comunitaria, ahora se dedica a formar profesionales a través del Máster de Dermocosmética y Suplementación de Postgradum Salud: "Enseñar se ha convertido en mi forma de cuidar". Además, comparte su conocimiento a través de redes sociales, siempre con base científica —cuenta con casi 12 mil seguidores en Instagram—.

Diéguez es la cara más visible del jurado de los Premios Excelencia Farmacéutica, lugar que comparte con Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso, Montse Iracheta y Virtu Roig. Estos cinco profesionales otorgarán siete galardones en el Pazo de los Escudos de Vigo ante más de 350 personas del sector a partir de las 19:00 horas: Premio Innovación Farmacéutica, Premio Mejor Farmacéutico Comunicador, Premio Joven Promesa, Premio Técnico Destacado, Premio Farmacia Destacada Gallega, Premio Farmacia Destacada y Premio a la Excelencia Farmacéutica.

¿Tienen ganas del sábado?

Claro, por supuesto. Para nosotros, y para mí, como presidente del jurado, es un día muy especial. Ten en cuenta que vamos a decidir quién gana dentro de las siete categorías.

¿Qué valora el jurado en cada una de ellas?

El Premio a la Excelencia Farmacéutica viene siendo el premio al desarrollo de toda una carrera dentro de nuestro sector, bien sea de farmacéutico dentro de la farmacia comunitaria, dentro de la industria, de la docencia o en cualquiera de las labores que nosotros ejercemos. Después, tenemos el Premio a la Innovación, que busca valorar a todos esos farmacéuticos o proyectos liderados por farmacéuticos en los que realmente haya algo innovador y que pueda aportar un valor a la sociedad actual.

En el premio al mejor comunicador valoramos las dotes de comunicación de los nominados; en el de Joven Promesa, ese proyecto joven que va a empezar a tener valor; en el Premio al Técnico Destacado, quienes están con nosotros en nuestro día a día, pues valorar su labor y elogiarles; tenemos también el Premio Farmacia Destacada en Galicia, en la que están nominadas aquellas farmacias que están haciendo algo diferenciador y aportando valor; y en Premio Farmacia Destacada, un referente a nivel nacional.

¿Cuál es el criterio más importante que debe cumplir un farmacéutico o un proyecto para ser nominado?

Para nosotros, lo más importante es la innovación, las ganas, la puesta en marcha, esa trayectoria... Las ganas de crear una farmacia del futuro, una farmacia en la que farmacéuticos y farmacéuticas busquemos la calidad de vida del paciente como primera barrera del sistema nacional de salud, a donde muchos pacientes acuden antes incluso que a sus centros de salud.

¿Es complicado encontrar a los nominados?

Es un trabajo muy importante, arduo y que conlleva mucha responsabilidad. Al final también tienes lo típico, ¿no?: "¿Por qué yo no?". Al final habrá más ediciones donde pueda estar más gente, pero para nosotros es súper megaimportante estudiar cada caso concreto

¿Por qué es relevante la celebración de un evento como los Premios Excelencia Farmacéutica?

Muchas veces se hacen muchas cosas a la sombra y creemos que se le debe dar luz a ciertos proyectos y a ciertas personas, que están haciendo una labor encomiable en pro de la salud y, sobre todo, de la prevención de la salud, que es lo que más trabajamos.

¿Cómo surgieron los Premios de la Excelencia Farmacéutica?

Nace porque el director de marketing de ACM ve que no había nada en donde se reconociera y alabara la labor de farmacéutico. Ten en cuenta que veníamos de una época postpandemia, donde nosotros hemos trabajado en el día a día, con todo lo que conllevaba en los mostradores en nuestras oficinas de la farmacia.

¿Cómo ha evolucionado la farmacia en los últimos años?

Ha habido un impasse muy grande a raíz de la pandemia. De hecho, si cogemos datos de estadísticas a nivel estatal, el farmacéutico tiene una valoración muchísimo mayor por parte de toda la población. El sector ha cambiado y se ha visto al mero dispensador de medicamentos, donde la figura del farmacéutico supone ese consejero de salud que está en tu día a día para ayudarte.

La farmacia hoy va evolucionando a una farmacia más de servicio, donde realmente tengamos diferentes servicios de salud. Puede ser desde un servicio de dermocosmética y suplementación integral, un servicio de prevención cardiovascular, un servicio de asesoramiento nutricional, diferentes servicios de diferentes áreas de la salud, pero con objetivos todos.

¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta el sector de la farmacia?

La más grave a día de hoy, creo que el tema del precio frente a otros establecimientos sigue siendo el tema. Sobre todo lo que está más enfocado a la parte de parafarmacia, porque al final el medicamento está regulado. Muchas veces nos olvidamos que dentro de la oficina de farmacia son productos que nosotros escogemos de calidad, con evidencia científica y con rigor.

Imagino que también ha tenido un impacto las novedades digitales.

El farmacéutico cada vez está más presente en el mundo digital e incluso hacemos también consultas online. Es una forma de aproximar al farmacéutico y que se tenga que adaptar a una nueva era digital sí o sí. Nos viene impuesto. La farmacia tendrá que dar un salto realmente estar más presentes en ese canal.

¿Cómo se adapta una farmacia a la era digital?

Pues poco a poco, porque al final no dejamos de ser un establecimiento sanitario, que tenemos que tener unas normas que nos regula el Ministerio de Sanidad. De todas formas, el farmacéutico cada vez tiene que ser más visible en el mundo digital. Es el profesional el que está preparado para poder dar ese consejo.

En este caso, para combatir la desinformación, ¿verdad?

Al final la importancia de la veracidad y del consejo. Yo lo digo siempre, todo el mundo tenemos sitio para poder hablar, pero hacerlo con criterio, con evidencia y teniendo en cuenta que estamos hablando a ese público final. Somos una voz muy importante de educación. Entonces, tenemos que tener cuidado de que, cuando hablemos de algo, sea realmente indicado para quien lo necesita.