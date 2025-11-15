Un chorro de agua y un robot: así es la técnica más precisa para operar la próstata en Quirónsalud Miguel Domínguez

La hidroablación robótica "es la única que preserva la función sexual" según el urólogo Antón Zarraonandía

La hiperplasia benigna de próstata (HBP), el agrandamiento de esta glándula que causa dificultad para orinar en muchos hombres, ya puede tratarse con una técnica mínimamente invasiva que no compromete ni la continencia urinaria ni la función sexual.

Se trata de la hidroablación prostática, un procedimiento que utiliza imágenes en tiempo real y un sistema robotizado para eliminar el exceso de tejido mediante un chorro de agua de alta precisión, sin necesidad de energía térmica.

“El paciente experimenta una recuperación muy rápida, con alta hospitalaria en 48 horas. La mayoría puede retomar su vida habitual, incluso la práctica deportiva, en pocos días”, explica el Dr. Antón Zarraonandía, especialista en Urología del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, centro pionero en aplicar esta técnica en el noroeste peninsular.

El urólogo, formado en el uso del sistema AquaBeam, subraya que el procedimiento “reduce el riesgo de incontinencia y disfunción sexual y, a diferencia de las cirugías clásicas, mantiene la función eyaculatoria, gracias a la precisión que ofrece la tecnología”.

Cirugía guiada por imágenes en tiempo real

La hidroablación combina robótica e imagenología avanzada, lo que permite planificar y ejecutar la intervención de forma totalmente personalizada. “Podemos visualizar la próstata completa, planificar qué zonas resecar y cuáles preservar, todo ello con imágenes en tiempo real”, detalla Zarraonandía.

Una vez trazado el mapa quirúrgico, un chorro de agua controlado robóticamente elimina el tejido identificado con la máxima exactitud, reduciendo el trauma sobre las áreas circundantes.

La operación apenas dura unos 30 minutos, y el paciente disfruta de una recuperación más rápida y menos molesta que con las técnicas tradicionales.