El área sanitaria de Vigo celebra el Día Mundial de la Diabetes

Los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo y los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro conmemoraron este viernes el Día Mundial de la Diabetes con un amplio programa de actividades orientadas a visibilizar esta enfermedad, fomentar la educación en salud y acercar recursos a las personas con diabetes y a sus familias.

Así, en los centros de salud del área sanitaria se instalaron diversas mesas informativas con este objetivo y se realizaron otras actividades, como una iniciativa práctica llevada a cabo en el centro de salud de Lavadores que involucró a profesionales y pacientes.

A todas las personas que acudieron a la consulta en este centro se les ofreció la posibilidad de someterse a una glucemia capilar, una prueba rápida que mide el nivel promedio de glucosa en sangre de los últimos 3 meses, utilizando una gota de sangre obtenida mediante un pinchazo en el dedo.

Tras la obtención de esta muestra capilar, se analizará la misma y, si hay sospecha de diabetes, se avisará a la persona para realizar una analítica que confirme el diagnóstico.

Información y asesoramiento en diabetes

Además de las iniciativas llevadas a cabo en los centros de salud, el Área Sanitaria de Vigo, en colaboración con la Asociación de Niñas, Niños y Jóvenes con Diabetes de Galicia (Anedia), también celebró esta jornada con diversas actividades informativas. Por la mañana se instalaron mesas informativas en el Hospital Meixoeiro y en el Álvaro Cunqueiro, en las que profesionales sanitarios y representantes de Anedia ofrecieron información, asesoramiento y material divulgativo a las personas usuarias. Estas mesas permitieron resolver dudas sobre el control de la diabetes, conocer mejor los avances tecnológicos disponibles y acercar recursos que facilitan el manejo de esta enfermedad crónica.

Ya por la tarde, el Museo MARCO acogió la jornada 'Vivir con Diabetes', organizada por Anedia con la colaboración del Área Sanitaria de Vigo. El encuentro reunió a pacientes, familiares y profesionales en un espacio de intercambio y aprendizaje, en el que se abordaron las vivencias personales, los retos diarios y el papel clave de la educación terapéutica.

Participaron la enfermera educadora en diabetes Vanesa Martínez y la pediatra endocrinóloga Iris Cabaleiro, quienes ofrecieron una visión práctica sobre el acompañamiento a las familias y la integración de la tecnología en el control metabólico. Además, el enfermero pediátrico y divulgador en diabetes y nutrición Adrián Díaz – Don Sacarino impartió la conferencia 'Aplicando el conteo de raciones a tus compras en el súper', en la que explicó estrategias útiles para planificar la alimentación y tomar decisiones saludables en el día a día.

Cribado precoz de diabetes en familiares de riesgo

Actualmente, el Servicio de Pediatría del Área Sanitaria de Vigo mantiene el seguimiento de 140 menores de 16 años con diabetes, de los cuales 121, el 87%, disponen de bomba de insulina. Cada año se diagnostican aproximadamente entre 18 y 20 nuevos casos de diabetes tipo 1, lo que refleja la importancia de continuar con la labor de educación, control y acompañamiento de las familias.

El Área Sanitaria de Vigo también desarrolla un programa de cribado de diabetes dirigido a los familiares de primer grado (hijos, hermanos y padres) de personas con diabetes tipo 1, dado que tienen un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad que la población general.

Esta iniciativa se realiza tanto en Pediatría como en Endocrinología de adultos y permite detectar la enfermedad en fases muy tempranas, antes de que aparezcan síntomas. El cribado ofrece importantes beneficios, ya que permite identificar la enfermedad antes de que se produzca daño metabólico, facilitando vigilar la evolución y planificar un seguimiento adecuado.

También contribuye a reducir el riesgo de cetoacidosis diabética al inicio de la sintomatología —que sin cribado afecta al 30–40% de los niños, y con cribado disminuye a menos del 5%— evitando hospitalizaciones graves y complicaciones, mejorando el pronóstico a largo plazo, preservando las células beta, facilitando un mejor control glucémico y disminuyendo complicaciones futuras.

Además, permite a las familias acceder a tratamientos preventivos o modificadores de la enfermedad y a ensayos clínicos, y prepararse para reconocer síntomas tempranos y gestionar la situación de forma gradual, controlada y acompañada por profesionales, disminuyendo así el impacto emocional.