La Xunta destaca la excelencia del Álvaro Cunqueiro de Vigo en el abordaje de patologías neurovasculares

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, inaugura el Congreso Anual del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista Xunta de Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha puesto el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo como ejemplo de excelencia en el abordaje de patologías neurovasculares.

Así lo ha trasladado en su intervención durante la apertura del Congreso Anual del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista, que se celebra estos días en Baiona (Pontevedra). Según informa Europa Press, participan expertos de todo el país.

El conselleiro ha puesto en valor los hitos sanitarios logrados por el hospital vigués, poniendo el foco en la incorporación de nuevas técnicas que lo sitúan como referente nacional. Entre ellas, ha destacado la introducción del acceso radial distal, una técnica pionera que aporta más seguridad y una recuperación más rápida.

En apenas dos años la sanidad gallega realizó más de 800 intervenciones con esta técnica, y ha sido modelo de formación para profesionales de otros hospitales de España.

Igualmente, el titular de Sanidade se ha referido a la realización de implantes poco invasivos en las arterias carótidas, con el objetivo de prevenir ictus. Además, el centro hospitalario fue uno de los primeros en realizar cirugías mediante la neuroestimulación cerebral profunda para tratar trastornos obsesivos compulsivos refractarios.

Antonio Gómez Caamaño ha incidido en su intervención que la sanidad gallega "combina tecnología de vanguardia, talento y dedicación". Además, ha hecho hincapié también en el "excelente equipo de profesionales" del Sergas.