MAEX Pousa: Odontología de excelencia, tecnología avanzada y cercanía en Vigo y Pontevedra

Las clínicas dirigidas por la Dra. Xiana Pousa se han consolidado como un referente en implantología, periodoncia y tratamientos integrales gracias a un equipo multidisciplinar de alto nivel, tecnología de vanguardia y un enfoque humano que sitúa al paciente en el centro de cada decisión

Contenido patrocinado

En tiempos de odontología moderna, encontrar una clínica que combine profesionalidad, innovación tecnológica y un trato humano y cercano puede marcar la diferencia en la experiencia y los resultados del paciente. Las clínicas MAEX Pousa, ubicadas en Vigo y Pontevedra y dirigidas por la reconocida Dra. Xiana Pousa, son el claro ejemplo de cómo la excelencia clínica, la especialización y la atención personalizada pueden ir de la mano para ofrecer soluciones integrales y de máxima calidad.

Desde su fundación, las clínicas MAEX Pousa han priorizado el diseño de espacios que transmitan serenidad y confianza. Tanto en Vigo (Plaza de Compostela, 37) como en Pontevedra (Rúa Augusto González Besada, 12), las instalaciones destacan por su amplitud, luminosidad y decoración cuidada, proporcionando a los pacientes un entorno cómodo y acogedor. Cada detalle está pensado para que la visita al dentista sea una experiencia positiva, alejada de los temores tradicionales.

En cuanto a sus instalaciones, la clínica de Vigo, inaugurada en 2022, cuenta con siete gabinetes amplios equipados con tecnología de última generación, mientras que el centro de Pontevedra dispone de cuatro gabinetes igualmente modernos y totalmente equipados.

Interior de una de las clínicas MAEX Pousa. Cedida

Un equipo multidisciplinar de alta especialización

El verdadero valor diferencial de MAEX Pousa reside en su equipo médico, liderado por la Dra. Xiana Pousa, referente nacional en Implantología y Periodoncia. Ha sido acreditada por dos prestigiosos másteres oficiales (Implantoprótesis y Periodoncia e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid), además del Board Europeo en Periodoncia, la máxima distinción europea en esta especialidad.

Junto a la Dra. Pousa, trabajan profesionales de alto nivel en cada área odontológica, lo que les permite abordar casos complejos desde una visión multidisciplinar, combinando experiencia y conocimiento para ofrecer tratamientos exitosos y personalizados.

Tratamientos integrales y mínimamente invasivos con atención personalizada y facilidades de financiación

Las clínicas MAEX Pousa ofrecen una amplia gama de tratamientos odontológicos para todas las edades, con especial énfasis en la implantología y periodoncia, abarcando desde implantes dentales tradicionales y cirugía guiada por ordenador hasta regeneración ósea avanzada y tratamientos periodontales complejos. Además, destacan en ortodoncia, estética dental y odontología restauradora, ofreciendo rehabilitaciones orales integrales con materiales y técnicas muy avanzadas.

Una de las prioridades de MAEX Pousa es priorizar tratamientos menos invasivos, minimizando molestias y apostando por la prevención y el bienestar a largo plazo. Su compromiso con la innovación tecnológica es una seña de identidad, contando con herramientas como la radiografía panorámica digital, que permite diagnósticos completos y precisos; el CBCT (Tomografía Computerizada de Haz Cónico), que aporta mayor precisión y menor radiación que el TAC convencional; el escáner intraoral y de mordida en 3D, que facilita la obtención de registros precisos y sin molestias; y el plasma rico en plaquetas (PRP), que acelera la regeneración ósea y reduce el dolor en intervenciones quirúrgicas.

Gracias a esta tecnología avanzada, los tratamientos son más rápidos, cómodos y predecibles, optimizando los resultados y mejorando notablemente la experiencia del paciente. Sin embargo, la buena atención no solo se basa en la tecnología y la precisión, sino también en el cuidado, la comprensión y el acompañamiento en cada etapa del tratamiento. Y es que, en MAEX Pousa, el paciente es el centro de todo. La prioridad es que cada paciente se sienta escuchado y cuidado, y que acceda a una odontología de calidad sin barreras. Por ello, las clínicas también ofrecen facilidades de financiación personalizadas, para que la salud bucodental esté realmente al alcance de todos.