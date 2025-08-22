Alerta en Rías Baixas por larvas de mosquito tigre: consulta en esta aplicación las zonas afectadas

La Xunta de Galicia ha confirmado esta semana la presencia de larvas de mosquito tigre en las Rías Baixas. En las labores de seguimiento se ha detectado la presencia de este animal en la zona de Torroso, en el ayuntamiento de Mos (Pontevedra).

Al ser detectada en estado larvario, todo parece indicar que su población está introducida. Por eso, se ampliará la vigilancia colocando trampas para ver la extensión y abundancia del mosquito.

Alerta en Rías Baixas por larvas de mosquito tigre

La presencia del mosquito tigre se notificó por primera vez en Galicia a principios de 2023 en Moaña, y posteriormente se encontraron ejemplares en Vigo, Cangas, Redondela y Vilaboa. A lo largo de 2024 también se reportaron ejemplares en esta zona, lo que sugiere que su presencia parece estabilizarse.

Ahora, con la detección de larvas de mosquito tigre, la Xunta de Galicia recuerda a la ciudadanía que puede utilizar la aplicación móvil Mosquito Alert para enviar fotografías de posibles casos. Estas imágenes son analizadas por especialistas, quienes confirman si se trata efectivamente del mosquito tigre o de otra especie.

Mosquito Alert permite notificar, mediante una foto, el posible hallazgo de mosquitos tigres, así como la de sus lugares de cría en los espacios públicos. Un equipo humano de entomólogos expertos se encarga de validar las fotos recibidas y notificar el resultado al participante.

Casos de mosquito tigre notificados en Galicia Mosquito Alert

El resultado se publica en un mapa público, donde se pueden consultar y descargar las observaciones registradas desde el año 2014. En este contexto, Galicia registra presencia de mosquito tigre al sur de la Comunidad, en los ayuntamientos de Cangas, Bueu, Vigo, Redondela, Moaña, Mos y Vilaboa.

La aplicación Mosquito Alert no solo permite registrar la presencia de mosquito tigre, sino también notificar picaduras, con casos ya reportados en Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense, Pontevedra y Sarria (Lugo), entre otros puntos de Galicia.

¿Cómo actuar ante una picadura de mosquito tigre?

Mosquito tigre, portador del dengue. iStock

El mosquito tigre, conocido científicamente como Aedes albopictus, es un mosquito de color negro, con una línea blanca desde la cabeza al tórax y manchas blancas en patas y abdomen. Es una especie principalmente urbana, activa sobre todo durante el día, y que se esconde en zonas sombrías.

Según informa el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el mosquito tigre puede transmitir algunas enfermedades, como el dengue, chikungunya o zika. Aunque la probabilidad es muy pequeña, el control de esta especie es primordial.

Las picaduras del mosquito tigre son muy molestas e incluso dolorosas, pudiendo ocasionar una reacción alérgica. La picadura se vuelve más visible y dolorosa con el tiempo. Puede causar prurito, ronchas y molestias alrededor de la zona afectada.

Se recomienda no rascar la picadura, lavar con agua y jabón la zona afectada, y usar hielo para reducir la inflamación. En caso de complicaciones graves, se aconseja buscar atención médica.

Para evitar su pinchazo, es conveniente aplicar insecticidas y repelentes autorizados; utilizar mosquiteras en ventanas, depósitos y recipientes; usar ropa que cubra la piel; y mantener una buena higiene personal, ya que el sudor y los olores fuertes atraen a los mosquitos.